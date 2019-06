Quanto si fida il mondo di scienza, vaccini e medici? Molto, ma meno i Paesi ricchi (VIDEO)

La maggiore sfiducia in Europa e Giappone. Record di fiducia in Bangladesh e Rwanda

[20 Giugno 2019]

Wellcome Global Monitor è la più grande inchiesta mondiale sull’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti della salute e della scienza e ha rilevato «un’elevata fiducia globale nei medici, infermieri e scienziati e un’alta fiducia nei vaccini», il 72% delle persone si fida degli scienziati, ma il 57% della popolazione mondiale non pensa di sapere molto della scienza. Il 19% ritiene che la scienza non li avvantaggi personalmente. Accanto all’apprendimento della scienza a scuola o all’università, la fiducia nelle principali istituzioni nazionali come il governo, l’esercito e il potere giudiziario sono tra i fattori più forti che riguardano la fiducia nella scienza delle singole persone.

Il sondaggio, ha coinvolto oltre 140.000 persone di più di 15 anni, in oltre 140 Paesi, chiedendo loro cosa pensano e sentono riguardo alla salute e alla scienza. A Welcome, che ha commissionato e finanziato il rapporto, spiegano che «E’ il primo sondaggio globale nel suo genere e pone l’accento su domande alle quali è necessario dare una risposta per garantire che la ricerca in campo scientifico e sanitario avvantaggi tutti allo stesso modo, ovunque si trovino nel mondo. Rivela inoltre atteggiamenti sulla scienza che sono importanti per migliorare la salute globale, compreso un complesso quadro della fiducia nei vaccini nei Paesi ad alto reddito».

Il direttore di Wellcome, Jeremy Farrar, ha sottolineato che «Wellcome Global Monitor presenta una visione senza precedenti del rapporto tra scienza e società in tutto il mondo: non importa quanto grande sia la tua idea, quanto sia eccitante il tuo nuovo trattamento o quanto robusta la tua scienza: deve essere accettata dalle persone che ne beneficiano. I vaccini, ad esempio, sono uno dei nostri più potenti strumenti di sanità pubblica e, se vogliono essere più efficaci, abbiamo bisogno che le persone abbiano fiducia in loro».

Il rapporto, realizzato in base a un sondaggio Gallup World Poll, esplora i livelli di fiducia e conoscenza di scienza e salute, rivelando come questo differisca per età, nazionalità e genere e per molti Paesi – compresi Colombia, Nigeria, Egitto e Vietnam – il sondaggio offre le prime intuizioni su cosa pensa la gente di questi problemi.

Per chiedere consigli sulla salute, il 73% della popolazione mondiale si fida di medici e infermieri più di qualsiasi altra fonte di consulenza sanitaria, compresi familiari, amici, leader religiosi o personaggi famosi. Ma in tutto il mondo, le persone con il reddito familiare più basso hanno meno fiducia negli ospedali e nei sistemi sanitari.

Imran Khan, responsabile di Public Engagement di Wellcome, fa notare che «Questo sondaggio globale, unico nel suo genere, mostra chiaramente che le credenze delle persone riguardo alla scienza sono profondamente influenzate dalla loro cultura, contesto e background. E che dobbiamo tenerne conto, se vogliamo che tutti beneficino della scienza».

Globalmente, il 79% delle persone concorda sul fatto che i vaccini sono sicuri e l’84% dice che sono efficaci. Il rapporto evidenzia che «La fiducia nei vaccini tende ad essere fortemente legata alla fiducia negli scienziati e nel personale medico; le persone che hanno una forte fiducia negli scienziati in generale hanno più fiducia nei vaccini e viceversa».

I Paesi dove c’è la più forte fiducia nei vaccini sono il Bangladesh e il Rwanda, dove quasi tutti sono convinti che i vaccini sono sicuri, efficaci e importanti per i bambini. Il Rwanda ha anche la più alta fiducia nel suo sistema sanitario: il 97% rispetto a una media globale del 76%.

Nella ricca Europa circa un quinto delle persone non è d’accordo o non è sicuro che i vaccini siano sicuri. Ciò nonostante l’86% si fida di dottori e infermieri e il 21% dimostra una grande fiducia negli scienziati. I livelli di fiducia più bassi sui vaccini sono in Giappone e in ‘Europa occidentale, dove il 22% delle persone non è d’accordo sul fatto che i vaccini sono sicuri, e in ‘Europa orientale dove il 17% non è d’accordo sul fatto che i vaccini siano efficaci. Il Paese con meno fiducia nei vaccini al mondo è la Francia: il 33% dei francesi dice che i vaccini non sono sicuri e il 10% pensa che non siano importanti per la salute dei bambini.

Nel mondo, Il 92% dei genitori afferma che i propri figli hanno ricevuto un vaccino per impedire loro di contrarre malattie infantili. Il 92% degli adulti di tutto il mondo, compresi quelli che non hanno figli, concordano sul fatto che i vaccini sono importanti per i bambini. Ma il 6% dei genitori (188 milioni) dichiara che i propri figli non sono vaccinati. I Paesi con il più alto numero di genitori che affermano di non vaccinare i loro figli sono la Cina (9%), l’Austria (8%) e il Giappone (7%).

Charlie Weller, responsabile dei vaccini di Wellcome, sottolinea che «E’ rassicurante che quasi tutti i genitori di tutto il mondo stiano vaccinando i loro bambini, ma in tutto il mondo ci sono sacche di minore fiducia nei vaccini e non possiamo permetterci di essere compiacenti. A tutto vantaggio dei vaccini, dobbiamo fare in modo che le persone abbiano fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini e comprendere meglio le complesse ragioni per le quali questo non avviene sempre»

Il sondaggio e il rapporto rivelano anche un gap significativo riguardo a quel che uomini e donne dicono di conoscere della scienza: gli uomini sono solitamente convinti di avere maggiori conoscenze scientifiche rispetto alle donne, un divario di genere che esiste anche quando uomini e donne hanno livelli uguali di conoscenza scientifica. Globalmente, il 49% degli uomini afferma di conoscere un po’ o molto della scienza, rispetto al 38% delle donne. Il divario è maggiore nel Nord Europa, dove il 75% degli uomini afferma di conoscere molto o “un po’ di scienza, rispetto a solo il 58% delle donne. Il livello più basso di conoscenza della scienza è in Medio Oriente e nel Sud-est asiatico, con una differenza percentuale di 3 punti tra uomini e donne.

Simon Chaplin, direttore cultura e società di Wellcome, conclude: «La scienza può cambiare la nostra comprensione del mondo, influenzare il modo in cui viviamo e come funzionano le nostre comunità. Dobbiamo ricordare che la scienza è parte della società: deve essere fatta con la gente, non solo per la gente. I risultati del primo Wellcome Global Monitor aiuteranno a fornire una base di prove per valutare come gli atteggiamenti cambiano nel tempo e aiutare a formulare interventi politici efficaci e mirati per migliorare l’impegno del pubblico nei confronti della scienza e della salute».