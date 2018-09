Temporali, torna l’allerta meteo su tutta la Toscana

La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo a tutto il territorio

[17 settembre 2018]

Da oggi sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, più probabili sulle zone centrali della regione e in Appennino.

Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo a tutto il territorio della toscana aggiungendo al rischio idrogeologico quello di temporali forti a partire da mezzogiorno di oggi fino alle 20 di domani, martedì 18 settembre.

Oggi, lunedì, e domani, martedì, possibilità di temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili nella notte e la mattina sull’Arcipelago e nel pomeriggio nelle zone interne.

Possibilità di grandinate e colpi di vento. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

di Toscana Notizie, Agenzia di informazione della Giunta regionale toscana