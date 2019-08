Una gigantesca zattera di pomice porterà nuova vita nella Grande Barriera Corallina (VIDEO)

E’ un potenziale meccanismo per rifornire di vita la Grande Barriera Corallina attraverso le eruzioni sottomarine

[27 Agosto 2019]

Una gigantesca zattera di pomice, Grande più di 20.000 campi da calcio e frutto dell’eruzione di un vulcano sottomarino vicino a Tonga, è in viaggio verso l’Australia e Scott Bryan, un geologo della Queensland University of Tecnology (QUT), studierà i campioni di pomice recuperati poco dopo l’eruzione da barche di passaggio e continuerà a studiarne l’impatto mentre questa enorme massa di pomice, che si estende già su più di 150 kmq – la dimensione di 20.000 campi da calcio – arriverà sulle coste australiane in circa 7 – 8 mesi, portando con sé miliardi di organismi marini che si attaccano alla pomice durante il tragitto.

La pomice proviene da un vulcano sottomarino senza nome, scoperto solo di recente, che secondo le immagini satellitari ha probabilmente eruttato il 7 agosto. Questo stesso vulcano aveva eruttato l’’ultima volta nel 2001. La pomice si forma quando la roccia fusa e schiumosa si raffredda rapidamente e forma una roccia leggera ricca di bolle di gas che può galleggiare nell’acqua. Gli esperti dicono che le grandi “zattere” di roccia vulcanica hanno maggiori probabilità di formarsi quando un vulcano si trova in acque più basse.

Le prime notizie sulla presenza di un’enorme quantità di pomice nell’oceano Pacifico è arrivato da una coppia australiana, Michael Hoult e Larissa Brill di SailSurfROAM, che, mentre erano in navigazione con il loro catamarano alle Figi, hanno incontrato la roccia vulcanica che galleggia sulla superficie dell’oceano. I due il 16 agosto scrivevano sulla loro pagina Faceboock: «Siamo entrati in una chiazza di detriti di roccia totalmente composta da pietre pomici, che vanno dalla dimensione di una biglia fino a quella di una palla da basket. Le onde si sono ridotte fino a quasi calmarsi e la barca ha rallentato a 1 nodo. Sotto i nostri riflettori e al chiaro di luna, la chiazza di detriti era a perdita d’occhio». Hoult e Brill hanno segnalato il pericolo dell’enorme banco di pomice galleggiante e da allora lavorano con Bryan fornendogli campioni e dettagli della loro scoperta.

Dopo l’eruzione, Bryan. Che ha seguito il viaggio della zattera di pomice con l’aiuto dello scienziato spaziale del QUT Andrew Fletcher, spiega che «Questa, avendo pochi giorni, è una delle rocce più recenti sul nostro pianeta. La pomice proviene da un’eruzione di cui nessuno ha veramente assistito. Si tratta di un potenziale meccanismo per rifornire la Grande Barriera Corallina. Sulla base degli eventi passati di zattere di pomice che abbiamo studiato negli ultimi 20 anni, porterà nuovi coralli sani e altri abitanti della barriera corallina nella Grande Barriera Corallina».

Alla QUT fanno notare che »Anche se non risolverà tutti i problemi che la Grande Barriera Corallina sta affrontando, avere più coralli a disposizione per aiutarne la velocità di recupero sarà un vantaggio».

Bryan, che da 20 anni studia eruzioni simili a questa, sottolinea che «Nella nostra regione, questo tipo di evento si verifica circa ogni 5 anni, ma i tempi di questa eruzione rappresentano buone notizie per la Grande barriera corallina. Per il momento la pomice è nuda e sterile, ma nelle prossime settimane inizieranno ad attaccarsi degli organismi. Quindi cresceranno e si diversificheranno, finendo per spiaggiarsi qui in Australia».

Secondo Bryan, attualmente ci sono più di un trilione di pezzi di pomice che galleggiano tutti insieme, ma col tempo la “zattera” si romperà e si disperderanno in tutta l’area. Proprio nel periodo in cui si riproducono i coralli, alla fine di quest’anno, la zattera di pomice avrà superato la Nuova Caledonia, Vanuatu e forse alcune aree della Barriera Corallina nel Mar dei Coralli orientale: «E’ il momento giusto. Quindi sarà in grado di raccogliere i coralli e altri organismi costruttori della barriera corallina e poi portarli nella Grande Barriera Corallina. Ogni pezzo di pomice è un veicolo per il rafting. Per gli organismi marini è una casa e un veicolo a cui attaccarsi e prendere un passaggio attraverso l’oceano profondo per arrivare in Australia. Sulla base degli eventi passati delle zattere di pomice che abbiamo studiato negli ultimi 20 anni, porterà nuovi coralli sani e altri abitanti della barriera corallina».

Una vera e propria manna per la rigenerazione dei coralli che el più grande sistema di barriera corallina del mondo è crollata a seguito di eventi di sbiancamento senza precedenti nel 2016 e 2017.

Intervistato da BBC News, Martin Jutzeler, dell’Università della Tasmania, concorda pur con qualche distinguo: «Probabilmente potrebbe raggiungere l’Australia entro un anno, ma non sappiamo se q quanto potrebbe anche durare. Molta vita può attaccarsi alla pomice ed essere trasportata a migliaia di chilometri di distanza. Quindi è un modo per rinnovare gli ecosistemi da qualche parte, ma può anche introdurre specie invasive».

Nel 2004 Bryan ha pubblicato la prima ricerca mondiale su una precedente eruzione dallo stesso vulcano che dimostra come le ondate di pomice nel sud-ovest del Pacifico potrebbero non solo essere qualcosa che aiuta la Grande Barriera Corallina, ma forse possono anche spiegare come si è formata fin dall’inizio la barriera corallina.

Bryan conclude: «Mentre la zattera di pomice si avvicina all’Australia, una delle cose interessanti da studiare sarebbe la composizione e la caratterizzazione della pomice e confrontarla con la pomice prodotta nell’eruzione del 2001. Dato che il vulcano è eruttato 18 anni fa, vogliamo sapere se questo è il magma rimasto dal 2001 che è eruttato ora, o è un lotto completamente nuovo di magma che è arrivato al vulcano causando l’eruzione. Questo può quindi darci informazioni su come funzionano i vulcani e quali sono i fattori scatenanti dell’eruzione».