A Marina di Campo una piscina sulla spiaggia della tartaruga

Legambiente: si è passati dalla promessa di spiagge tarta-friendly alle piscine a due passi dal mare

[24 ottobre 2018]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Alcuni bagnanti ,che si stanno godendo gli ultimi giorni d’estate nella bella spiaggia di Marina di Campo, hanno segnalato a Legambiente Arcipelago Toscano che davanti al Residence Iselba sta sorgendo un cantiere per la costruzione di una piscina proprio sulla spiaggia.

Non dubitiamo che formalmente sia tutto in regola, ma ci chiediamo come si possa riproporre nel 2018, – di fronte a un mare meraviglioso e a pochi metri da dove nel 2017 c’è stata la prima nidificazione di tartaruga marina di cui si abbia notizia all’Elba – infrastrutture turistiche impattanti come questa. Il tutto in una spiaggia che presenta da anni forti problemi di erosione e dove proprio gli stabilimenti balneari sono i primi a chiedere costosi ripascimenti al Comune. Invece di rinaturalizzare e di creare quella spiaggia tarta-friendly che a parole l’amministrazione comunale sembrava voler cominciare a realizzare dopo il grande ritorno pubblicitario della nidificazione della tartaruga Federica e della nascita di più di 100 tartarughine, si procede a un’ulteriore “indurimento” della costa che provocherà altri problemi.

E comunque, quella piscina non si poteva fare un po’ più all’interno e non al confine con la spiaggia?

Se è così che si pensa di tamponare ll calo di turisti dell’estate 2018 di cui molti operatori campesi si lamentano, temiamo che si stia facendo un grossolano errore, Non è certo facendo piscine stile Riviera Romagnola a pochi metri dal mare che si rilancia il turismo.

Ci permettiamo di suggerire all’Amministrazione di Campo nell’Elba di seguire e far proprio almeno il decalogo di buone pratiche per tutelare le spiagge appena pubblicato dalla Regione Sardegna: