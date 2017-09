Concerto dei Rolling Stones a Lucca, Legambiente chiede chiarezza sulle autorizzazioni

Non è stata data una risposta esauriente al vice presidente del Consiglio Comunale

[18 settembre 2017]

Il 23 settembre a Lucca, in un’area accanto alle mura cittadine, ci sarà, l’attesissimo concerto “Stones – No Filter’ dei Rolling Stones, unica data italiana del tour mondiale della mitica band, una serata che servirà anche a celebrare i 20 anni del Lucca Summer Festival, ma il Circolo Legambiente di Lucca ricorda che «A distanza di quasi un mese dalle richieste avanzate dal vice presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Bindocci in rapporto all’evento del concerto dei Rolling Stones, non è stato fornito ancora esaustiva risposta ad esse».

Gli ambientalisti fanno un riassunto delle problematiche sollevate: «Alle criticità legate all’evento, in rapporto alla sua organizzazione ed alle implicazioni relative alla sicurezza dello stesso ed ai disagi apportati alla cittadinanza, non è stata data una risposta esauriente, meritevole di essere esposta anche in Consiglio Comunale (come richiesto dallo stesso), a partire dalle necessarie autorizzazioni dei vari organi territoriali interessati (l’accesso agli atti relativo non risulta essere stato esaudito, considerando il fatto che non è stato reso pubblico dallo stesso Bindocci, dopo che egli aveva coinvolto l’intera opinione pubblica cittadina con l’intervento sui giornali). La cittadinanza è ancora in attesa dei necessari chiarimenti».