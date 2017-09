Bella Livorno: grandi artisti per un concerto di solidarietà dedicato all’emergenza alluvione Livorno

[14 settembre 2017]

Bella è la Livorno che in questi giorni armata di pale e secchi sta ripulendo le strade e le case dalla tempesta di fango che si è abbattuta sulla città il 10 settembre, e bella è la Livorno che ogni giorno si sveglia e si rialza in piedi, per affrontare un dramma che ha toccato un’intera città, con il suo carico di distruzione. Bella è la Livorno che dona tempo ed energia alla causa comune della ricostruzione della città, bella è la Livorno che organizza squadre di lavoro, donazioni, centri di accoglienza, che uniscono associazioni, cittadini, richiedenti asilo, insieme ogni giorno ognuno con il desiderio rivoluzionario di aiutare l’altro. È per onorare questo calore umano che sta inondando di grande energia le strade della nostra città e contribuire alla causa della ricostruzione, che Comune di Livorno, Associazione culturale The Cage e Fondazione Teatro Goldoni organizzano un concerto di solidarietàche è un inno d’amore alla città e ai suoi abitanti intitolato “Bella Livorno“, in programma martedì 26 settembre alle 21 al Teatro Goldoni con un cast di grandi artisti uniti per far sì che questa città prenda nuovamente in mano le redini del proprio destino, con il carattere che le è proprio.

Bandabardò, Bobo Rondelli, Brunori Sas, Motta, Nada,The Zen Circus e Tommaso Novi sono gli artisti che saliranno sul palco del Goldoni per dedicare la loro musica alla città e ai suoi abitanti che in questi giorni stanno dimostrando uno straordinario senso di comunità e coraggio. Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci condurranno la serata.

«In un momento così drammatico – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Livorno Francesco Belais – è bello vedere la gara solidarietà che è partita in città, a tutti i livelli. Già lunedì mattina ho ricevuto varie proposte di molti artisti, che si sono resi disponibili a organizzare un evento solidale e ci siamo adoperati per realizzarlo in tempo record. A questa prima serata ne seguirà a breve un’altra. Bella Livorno è il grido di speranza di una città che ha bisogno di guardare avanti con fiducia al futuro».

Toto Barbato, direttore artistico del The Cage, spiega: «Sono proprio gli artisti che hanno fatto emergere questa idea, io ho seguito questo desiderio di fare qualcosa per Livorno anche grazie alla musica, e così abbiamo iniziato a lavorare insieme al Comune di Livorno e alla Fondazione Teatro Goldoni per far sì che questa iniziativa a favore degli alluvionati potesse nascere, più bella che mai». Mimmo Rosa, presidente del The Cage aggiunge: «Voglio ringraziare da subito amici e collaboratori che ci hanno appoggiato immediatamente e senza i quali non sarebbe possibile organizzare un evento di questa portata: Menicagli Pianoforti, Max Hotel, Bufalo Sound Service, Ristorante Melafumo, Cooperativa Itinera, Box Office, tutti i lavoratori del Teatro e tutti i nostri tecnici che dedicheranno una giornata di lavoro per Livorno».

Bobo Rondelli pronto a salire sul palco del Goldoni per questa importante occasione racconta: «È stata bella e commovente la risposta della città alle volte i disastri ti ricordano che esiste l’amore, la solidarietà, la compassione, nonostante il carico di dolore che porta con sé una tragedia come questa è a questa grande risposta umana che dobbiamo attaccarci, è questa risposta che mi fa essere felice di essere nato in questa città che è piena di energia, di calore di solidarietà».

E’ da Andrea Appino (The Zen Circus) e Francesco Motta che è partita l’idea di organizzare un concerto unendo tanti artisti insieme per una causa importante «La domenica dell’alluvione io e Francesco eravamo insieme a Milano, lontani dalla nostra bella Livorno che è la città da cui siamo stati adottati e man mano che si realizzava la gravità della situazione abbiamo pensato subito a cosa fare insieme per dare un aiuto concreto ai livornesi e vogliamo farlo in tanti modi, a partire dalla musica, da un concerto tutto dedicato a questa meravigliosa, appassionata città» dice Andrea Appino.

Il concerto sarà un omaggio alla Livorno più bella che abbiamo che è quella che si legge sui volti dei tanti che in questi giorni stanno lavorando insieme, per riportare questa bellezza condivisa al centro delle vite di ognuno. L’intero ricavato delle vendite dei biglietti andrà in beneficenza a favore degli alluvionati e segnaliamo inoltre che è possibile donare fondi a offerta libera sul conto corrente aperto dal Comune di Livorno, con la causale “Bella Livorno”; il conto corrente è “Comune Livorno – Fondo solidarietà alluvione Livorno“, IBAN – IT 02 X 01030 13900 000006800927.

Prezzi – Primo settore: 30 Euro / Secondo settore: 20 Euro / Terzo settore: 15 Euro

Prevendite aperte sul circuito Box Office e presso la biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) da giovedì 21 a sabato 23 settembre con orario 17-20 ed il giorno del concerto dalle ore 17