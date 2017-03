Cave toscane: il protocollo per un sistema più sostenibile presentato a Massa

E’ l’accordo firmato il 30 gennaio da Regione, procure e Carabinieri Forestali

[13 marzo 2017]

Il procuratore della Repubblica di Massa, Aldo Giubilaro, e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, hanno ribadito che quello da loro fortemente voluto, «E’ un protocollo che si pone l’obiettivo di rendere più sostenibile l’attività estrattiva nelle cave del distretto lapideo apuano e non solo». Il “Protocollo per la legalità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive” è stato sottoscritto il 30 gennaio a Firenze da Rossi e dai procuratori generali delle Repubblica Marcello Viola (Procura generale presso Corte di Appello di Firenze), Antonio Lucisano (Procura generale presso Corte di Appello di Genova), Aldo Giubilaro (Procura generale presso Tribunale di Massa), Pietro Suchan (Procura della Repubblica presso Tribunale di Lucca) e il generale Giuseppe Vadalà (Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”).

Secondo la Regione, l’obiettivo principale dell’accordo è quello di «ridurre gli infortuni sviluppando e coordinando le attività di prevenzione e controllo nelle cave e nelle aziende del marmo della Lunigiana e della Lucchesia. Oltre al tema della sicurezza sul lavoro al centro delle azioni di coordinamento c’è anche il rispetto dell’ambiente e dell’assetto idraulico e più in generale l’attenzione alla corretta modalità di coltivazione delle cave. Il protocollo ha l’obiettivo di favorire la massima collaborazione tra le Procure, l’Asl e l’Arpat, in relazione ai controlli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di ambiente. Viene quindi istituito un tavolo di coordinamento operativo tra Asl, Arpat e Comando regione Carabinieri forestale. La Regione Toscana si impegna a promuovere l’innovazione e lo sviluppo sostenibile con interventi a sostegno delle imprese che introducano tecniche di estrazione capaci di ridurre la produzione di materiale di scarto, e migliorino la sostenibilità ambientale dell’attività estrattiva».

Al momento della firma dell’accordo, Rossi annunciò che «ogni sei mesi verrà presentato un rendiconto dell’attività svolta anche attraverso un confronto con i territori, perchè quanto previsto nel protocollo non potrà avvenire senza il coinvolgimento delle forze sociali, di imprenditori, lavoratori e istituzioni locali. L’attività di escavazione può e deve continuare, ma in maniera più sostenibile e più sicura. Non è infatti accettabile che continuino a verificarsi incidenti gravi e con i ritmi registrati finora».

Nel 2017 sono previste circa 800 visite di controllo da parte della Asl nord-ovest, per una media di 6/7 accessi con controlli su circa 140 cave l’anno. A questi si aggiungono oltre 400 controlli nei laboratori per una media di 1/2 accessi per ciascuno e oltre 200 realtà controllate annualmente.

Anche Arpat aumenterà le azioni di controllo, con 60 cave controllate, ma con numero di accessi molto superiori, puntando in primo luogo alla verifica della gestione delle acque di lavorazione e dei rifiuti di estrazione, con particolare riferimento alla “marmettola”, oltre ai materiali prodotti nella manutenzione di mezzi e macchine.

La Regione assicura che «Grande attenzione sarà posta anche sugli aspetti della difesa del suolo, con p articolare riguardo alla ricostruzione del reticolo idraulico, con oltre 80 controlli affidati al personale del Settore Genio civile Toscana Nord ed al personale del Nucleo Forestale dei Carabinieri. Centinaia di verifiche punteranno poi sulla rispondenza tra l’utilizzo delle cave e le autorizzazioni rilasciate. In collaborazione con l’università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, sarà posta priorità all’attività di monitoraggio della stabilità dei versanti con particolare riferimento ai ravaneti. Qui è già attivo il sistema di monitoraggio radar satellitare, la stessa tecnologia usata anche per la Costa Concordia. Il monitoraggio si baserà su aggiornamenti con cadenza di 12. Infine l’analisi del materiale scavato dovrà dare indicazioni anche sulle quantità sostenibili. La Regione Toscana intende infine incentivare gli imprenditori che vogliono investire sulle nuove tecnologie e utilizzarle anche per ridurre, come ora è possibile fare, i materiali di scarto».