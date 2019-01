Città con troppo cemento e poco verde urbano fanno male alla salute dei bambini

I risultati di uno studio italiano firmato da ricercatori Cnr, Ingv, Arpa Emilia-Romagna e DepLazio

[17 Gennaio 2019]

Vivere in aree dove è alta la presenza del cemento è dannoso per la salute respiratoria e oculare dei bambini, mentre le zone con molto verde urbano sono protettive: è quanto emerge da una ricerca italiana – Associations of greenness, greyness and air pollution exposure with children’s health: a cross-sectional study in Southern Italy – firmata da ricercatori Cnr, Ingv, Arpa Emilia-Romagna e DepLazio, attraverso lo studio di specifici indicatori greenness (per il verde urbano), greyness (per le aree cementificate) e biossido d’azoto (NO 2 ).

«La ricerca – spiega Stefania La Grutta, primo ricercatore del Cnr-Ibim – rientra nel progetto Giardini per allergici, nato dalla collaborazione tra Cnr, Comune di Palermo e l’organizzazione no profit Vivisano onlus. Sono stati coinvolti in tutto 244 scolari, tra gli 8 e i 10 anni, di due scuole elementari che hanno compilato un questionario per la valutazione dei sintomi respiratori, allergici e generali. Sono stati calcolati gli indicatori individuali di esposizione ambientale sia al greennesse al greyness sia al biossido d’azoto (NO 2 )» in una zona suburbana occidentale pianeggiante di Palermo, di circa 11 km2.

Sebbene l’inquinamento outdoor dell’area selezionata non sia influenzato da emissioni di specifiche fonti, come presenza di industrie o di traffico urbano, dallo studio emerge che i bambini che vivono in aree di tessuto urbano continuo, densamente cementificate, riportano più sintomi oculari e generali, come cefalea e stanchezza, rispetto a quelli che vivono in aree di tessuto urbano discontinuo, meno cementificate. La prossimità (<200 m), poi, a una strada ad alto traffico determina un aumento del rischio dei sintomi oculari (bruciore, lacrimazione, sensazione di sabbia negli occhi) e nasali. Con elevate esposizioni a livelli di biossido di azoto (NO2 ≥ 60 μg/m3), il rischio di sintomi generali aumenta.

«L’associazione tra il greyness e la salute dei bambini sottolinea la necessità – conclude Giovanni Viegi, direttore Cnr-Ibim – di una pianificazione urbana sostenibile a misura di bambino. L’associazione, poi, tra verde urbano e salute dei bambini sostiene la promozione e attuazione di soluzioni naturali come potenziale strategia di mitigazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e i suoi effetti. La ricerca si inserisce nell’ambito della recente Prima Conferenza Mondiale su Inquinamento Atmosferico e Salute di Ginevra, in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto il punto sulla salute degli abitanti del Pianeta (oltre 7 milioni di morti anticipate sono attribuite annualmente all’inquinamento atmosferico) e ha lanciato un appello ai governi, al mondo sanitario e della ricerca per fare della lotta all’inquinamento atmosferico una priorità».

Al proposito è meritoria l’iniziativa segnalata oggi dal ministero dell’Ambiente, che con un decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale prevede 1 milione di euro per il cofinanziamento di interventi per la gestione sostenibile degli spazi verdi nelle strutture sanitarie.