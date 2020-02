Le Marche in piedi sui pedali, la rinascita dopo il terremoto passa dal turismo lento

Per la Lonely Planet la regione è seconda al mondo nella classifica ‘Best in Travel 2020’: viaggiando in bicicletta è possibile assaporare un paesaggio unico, dal mare alla montagna

[28 Febbraio 2020]

Ventiquattro percorsi ciclabili (in continuo aggiornamento), 130 Comuni interessati e 2mila km da percorrere in bicicletta per esplorare in lungo e in largo il territorio delle Marche, dai monti al mare: è Marche Outdoor la punta di diamante della proposta turistica marchigiana per il 2020, un anno speciale che vede la regione nominata da Lonely Planet “Best in Travel 2020” al secondo posto tre le dieci migliori destinazione al mondo, unica italiana in classifica.

un progetto di rinascita post sismica che, oltre a valorizzare territori anche poco conosciuti che possono essere percorsi in bici, vuole valorizzare e raccontare anche persone, tradizioni, mestieri e saperi che, viaggiando in bicicletta, i ciclisti amatoriali e più esperti possono scoprire. Una modalità di scoperta e di viaggio sostenibile che permette al cicloturista di vivere e assaporare le emozioni e i prodotti che il territorio marchigiano può offrire con le sue bellezze storico-artistiche, le sue biodiversità, colori e sapori diversificati ed un paesaggio naturale “intatto”.

La filosofia di Marche Outdoor è quella di promuovere un’economia del territorio sostenibile, proponendo la bicicletta come mezzo e non come “fine” e facendo vivere al cicloturista tutte le emozioni che la regione può offrire: attraverso il sito www.marcheoutdoor.it e la app interattiva, disponibile per Ios e Android, è possibile rimanere sempre aggiornati su nuovi percorsi ed attività, orientarsi più facilmente e costruirsi un percorsocorrispondente ai propri interessi e desideri, attingendo alle tante informazioni sui punti di interesse storico, culturale, naturalistico. Non mancano neppure le segnalazioni dei servizi più vicini dedicati a chi viaggia in bicicletta (es. officine, guide, affitta bici…) e un navigatore che aiuta a non perdersi lungo il percorso.