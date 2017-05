Legambiente: «Il Senato cancelli il ddl Falanga». La lotta all’abusivismo edilizio in tre punti

Ciafani: «Le norme attualmente in discussione sono, nella migliore delle ipotesi, inutili»

[17 maggio 2017]

Legambiente si occupa attivamente del tema dell’abusivismo edilizio da almeno trent’anni, tra denunce e proposte in favore del ripristino della legalità, ed oggi il suo direttore generale – Stefano Ciafani – invia un chiaro messaggio al Parlamento. «Il Senato può completare l’opera avviata dalla Camera, che ha fortunatamente cancellato le norme ‘blocca ruspe’, e consegnare il cosiddetto ddl Falanga alla sorte che avrebbe da subito meritato: il nulla legislativo. Le norme attualmente in discussione – prosegue Ciafani – sono, nella migliore delle ipotesi, inutili e alimentano aspettative infondate nei proprietari di case abusive e propaganda elettorale. Se il Parlamento vuole dare davvero un contributo nella lotta all’abusivismo edilizio, farebbe bene a concentrarsi su altre priorità».

Il ddl Falanga di oggi – ricorda Legambiente – non ha alcun carattere prescrittivo per le Procure della Repubblica che si occupano di abusivismo edilizio e quindi, per fortuna, non può essere considerato una legge “blocca ruspe”, contrariamente a quanto ancora sostiene il senatore Falanga, ma solo un testo di indirizzo per i magistrati nello svolgimento dell’attività di demolizione riscritto sulla base di uno schema che peraltro molte Procure già adottano. Adesso spetta però al Senato completare il lavoro, dopo quanto ottenuto in commissione giustizia alla Camera nella primavera del 2016, bollando definitivamente il ddl Falanga come un provvedimento che dovrebbe essere cancellato dall’agenda dei lavori parlamentari per dare spazio ad altre proposte legislative che facilitino gli abbattimenti degli abusi.

Proposte che il Cigno verde articola attorno a tre priorità: