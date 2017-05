Livorno, riqualificazione area ex Fiat: al via il periodo per presentare osservazioni

Fase del procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante urbanistica

[25 maggio 2017]

Il Comune di Livorno comunica che «Successivamente all’adozione della Variante per la riqualificazione dell’area Ex Fiat posta in Viale Petrarca, avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 9 maggio 2017 ed al conseguente avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 21 in data 24 maggio 2017, da oggi ha inizio il periodo nel quale tutti gli interessati potranno inviare all’Amministrazione Comunale eventuali osservazioni che potranno pervenire entro e non oltre il 24 luglio 2017».

L’amministrazione comunale informa che per quanto riguarda il procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas) l’autorità competente è il Dott. Leonardo Gonnelli del Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini – Via dell’Artigianato n. 41-A.

Le osservazioni potranno pervenire in posta elettronica certificata a comune.livorno@postacert.toscana.it o in posta ordinaria all’indirizzo “Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini, Via dell’Artigianato n. 41-A, 57121 Livorno”.

Il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono consultabili presso la Rete Civica-VAS Autorità Competente oppure direttamente presso la sede del Settore protezione civile e sicurezza dei cittadini in Via dell’Artigianato n. 41-A durante i normali orari di ufficio ovvero: ogni mattina escluso sabato, domeniche e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì ed il giovedì escluso festivi anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria del Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini al numero 0586-824.440.