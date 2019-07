Di questi 60 sono stati impegnati dalla Regione Toscana

Nel post alluvione sono 75 i milioni di euro investiti per la messa in sicurezza del livornese

Gli interventi conclusi a Livorno, Rosignano e Collesalvetti sono 275 sui 294 previsti (e il resto è già stato appaltato) . Rossi: «Altri investimenti a Livorno per il 2020 e per il 2021», fino a 104 milioni di euro

22 Luglio 2019

Luca Aterini

I lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi duramente colpiti dall’alluvione che il 10 settembre di quasi due anni fa devastò il territorio livornese, causando otto vittime, sono quasi terminati: rispetto ai 294 previsti a Livorno, Rosignano e Collesalvetti sono infatti 275 quelli conclusi (il 93,85%). A darne conto è oggi il Commissario alla ricostruzione post alluvione, ovvero il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, durante un sopralluogo sul posto.

«Abbiamo concluso o appaltato tutte le 294 opere previste dopo l’alluvione che ha colpito Livorno nel settembre 2017 – dettaglia Rossi – Per farlo abbiamo impegnato complessivamente settantacinque milioni di euro di cui 60 della Regione: 7,5 per gli interventi di somma urgenza, 30 milioni per interventi urgenti condotti con procedure accelerate e 38 milioni per opere di riduzione del rischio. In più nel corso di quest’anno abbiamo deciso di destinare a Livorno 11 dei 20 milioni che abbiamo ricevuto dallo Stato».

Come già ricordato da Rossi, dal 2010 la Regione ha investito «più di 100 milioni all’anno» nell’intento di garantire una maggiore sicurezza idrogeologica su tutto il territorio regionale, ma la tragedia di Livorno ha imposto interventi specifici, che proseguiranno anche nei prossimi anni: «Dobbiamo mettere in programma altri investimenti a Livorno per il 2020 e per il 2021», anticipa Rossi. A questo proposito il governatore spiega che si impegna a trovare nel bilancio regionale 7 milioni da spendere nel 2020 per lo stombamento del Rio Maggiore e 4,2 milioni di euro per il ponte della Misericordia, quindi complessivamente oltre 11 milioni per il Rio Maggiore. Si pensa quindi di impegnare nel 2021 altri 7 milioni di euro per realizzare un bypass sull’Ardenza, portando il totale generale degli interventi a Livorno, Collesalvetti e Rosignano a 104 milioni di euro.

«Se dovesse capitare quello che è già capitato due anni fa, Livorno è senz’altro in migliori condizioni per poter affrontare un evento dello stesso tipo: il rischio è stato notevolmente ridotto – sottolinea Rossi – Spendere 75 milioni di euro in due anni su 294 opere è cosa davvero inusuale nel nostro Paese».