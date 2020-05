Allevamenti ed etichettatura, presentati Pdl Muroni e proposta Ciwf-Legambiente

Una proposta di legge per un sistema volontario di etichettatura in zootecnia e una per l’etichettatura secondo il metodo di allevamento per il settore suinicolo

[25 Maggio 2020]

Oggi Compassion In world farming Italia (Ciwf Italia) e Legambiente, hanno lanciato la prima proposta per un’etichettatura secondo il metodo di allevamento dei prodotti suinicoli italiani e, attraverso una chiara tabella, hanno delineato, seguendo il metodo di allevamento, i 4 livelli che definiscono diversi potenziali di benessere negli allevamenti suinicoli e che devono essere indicati chiaramente in etichetta.

Le associazioni, insieme alla deputata di Liberi e Uguali e prima firmataria Rossella Muroni , hanno anche presentato la proposta di legge 2403, per un sistema volontario di etichettatura in zootecnia, e che riguarda appunto l’etichettatura dei prodotti di origine animale che prevede l’istituzione di un sistema nazionale univoco e volontario di etichettatura che, con una chiara grafica, tuteli i cittadini veicolando informazioni trasparenti. Il sistema prevede più livelli per ogni specie che siano distinguibili attraverso l’indicazione del metodo di allevamento e l’eventuale uso delle gabbie.

Le due associazioni spiegano che «Le due iniziative nascono dal sempre più evidente bisogno di chiarezza riguardo alle informazioni veicolate sulle etichette. Infatti, mentre cresce l’interesse dei cittadini sulle condizioni degli animali negli allevamenti, le etichette sui prodotti di origine animale sono sempre più vaghe, spesso fuorvianti, confondendo così, invece che aiutare, i consumatori che sono alla ricerca di prodotti più rispettosi del benessere animale. La penalizzazione derivante da questa situazione non riguarda solo gli animali e i consumatori, ma anche gli allevatori. Chi, infatti, si impegna a fare meglio, viene penalizzato perché non c’è modo per farsi riconoscere nella giungla dei claim “benessere animale”, “genuino”e “naturale”. L’etichettatura secondo il metodo di allevamento non è solo un mezzo fondamentale per permettere ai cittadini di fare scelte più consapevoli e rispettose del benessere animale, è anche uno strumento a disposizione del Governo per indirizzare i fondi verso allevamenti che hanno migliori caratteristiche di sostenibilità, producono prodotti con migliori qualità nutrizionali[ii], hanno bisogno di un minore uso di antibiotici, e possono quindi diventare la cifra del nostro Made in Italy all’estero. La transizione verso un sistema alimentare sostenibile è sempre più necessaria nel momento in cui il cibo viene sempre più percepito come bene comune e non abbiamo solo bisogno di “sfamare” i cittadini, ma di nutrirli con cibo sano, prodotto con ridotti impatti – e relativi costi economici per la società – sull’ambiente e la salute umana, tutelando così non solo gli animali, ma anche gli allevatori».

Anche Arnaldo Santi, responsabile marketing Fumagalli industria alimentari, è convinto che «Il consumatore moderno è sempre più attento a ciò che acquista, ed è importante che venga messo nella condizione di conoscere e poter scegliere in massima trasparenza. Da diversi anni Fumagalli ha deciso di rendere virtuosa la sua filiera investendo per innalzare sempre di più gli standard di benessere animale negli allevamenti. La mancanza di chiarezza a livello normativo sull’utilizzo in etichetta delle parole “benessere animale” danneggia non solo chi come noi vuole distinguersi sullo scaffale con prodotti realizzati in maniera etica, ma anche gli allevatori che decidono di operare in maniera diversa per consentire il più possibile agli animali di allevamento di adottare i loro comportamenti naturali».

La Muroni, intervenendo alla conferenza stampa via web, ha sottolineato che «Nonostante la crescente sensibilità dei cittadini in Italia manca una certificazione univoca e volontaria, ma garantita dal pubblico, sul benessere animale in zootecnia. Raccogliendo l’appello di Legambiente e CIWF Italia ho quindi presentato la proposta di legge n. 2403 per la sua istituzione. Il testo prevede, tra l’altro, l’indicazione in etichetta del metodo di allevamento e dell’eventuale uso di gabbie. A tutela della libertà di scelta dei cittadini e a difesa degli allevatori italiani virtuosi, che lavorano quotidianamente per dare una vita migliore agli animali ed un futuro alla propria attività, rispettando l’ambiente e la salute delle persone»,

Per Annamaria Pisapia, direttrice di Ciwf Italia, «Oggi è un giorno molto importante. La presentazione della proposta di legge dell’On. Muroni e della nostra proposta per un’etichettatura secondo il metodo di allevamento dei prodotti suinicoli costituiscono una pietra miliare, l’apertura di un percorso di trasparenza di cui il sistema alimentare italiano ha urgentemente bisogno. Questa etichettatura potrà fornire ai cittadini le informazioni necessarie per capire le vere condizioni di vita degli animali da cui derivano i prodotti che consumano. Darà poi agli allevatori virtuosi la visibilità che meritano e a quelli che vorrebbero migliorare un incentivo per farlo. E, così facendo, incentivando il mondo produttivo a cambiare, potrà dare a molti animali una vita migliore».

Antonino Morabito responsabile benessere animale di Legambiente, ha concluso: «L’esigenza di rafforzare gli impegni nell’approccio “One Health” e l’attuale crisi causata dalla pandemia Covid-19 hanno reso evidente, anche ai più ciechi e sordi, quanto siano insostenibili molti dei modelli economici attuali e che la minaccia per salute e ambiente passi anche dall’allevamento intensivo. Oggi la politica deve mettere in campo tutti gli strumenti e i sostegni utili a facilitare e accelerare non solo la ripresa ma soprattutto la conversione economica affinché non accada che nuove crisi tornino a flagellare la società. L’Italia può e deve fare la propria parte e sarebbe paradossale se Parlamento e Governo non lo facessero a partire dai modi più semplici. Uno di questi è fornire strumenti normativi affinché cittadini e allevatori possano concretamente contribuire, con le proprie scelte, a cambiare in meglio presente e futuro di tutti. L’etichettatura volontaria secondo il metodo di allevamento è una di queste opportunità e per questo chiediamo, in maniera proattiva, che Parlamento e Governo agiscano perché sia rapidamente discussa e realizzata in Italia».