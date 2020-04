“Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile” posticipata causa emergenza Covid-19. Si terrà a Capraia dal 17 al 19 settembre

Anche la deadline per la partecipazione al Premio Innovazione - Filiera Ittica Sostenibile è stata posticipata. Sarà possibile inviare le candidature fino al 25 luglio

[21 Aprile 2020]

La prima edizione di “Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile. Innovazione e sostenibilità: sfide, metodi e tecnologie”, evento promosso dall’associazione Chimica Verde Bionet, in collaborazione con Legacoop Agroalimentare – Dipartimento Pesca, è stata posticipata e si terrà, sull’Isola di Capraia, dal 17 al 19 settembre 2020. L’iniziativa, che e punta a promuovere processi di innovazione all’interno della filiera ittica, realizzata con il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, è uno spin off dell’ormai consolidato evento biennale “Capraia Smart Island”, un evento multidisciplinare che da quattro anni promuove un modello sostenibile di decarbonizzazione per le isole minori in relazione alle seguenti tematiche: rifiuti, energia, ciclo dell’acqua, mobilità sostenibile, agricoltura, ecoporto e filiera ittica. L’evento ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, Accademia dei Georgofili, Legambiente, Kyoto Club, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, CNR IIA. E’ realizzato con il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop. Altri sponsor sono Skretting Italia Spa, CCPB, Marine Stewardship Council, ASA spa, Toremar, Biofoam™ by Be Wi Synbra, Federunacoma, Novamont, Legacoop Toscana, Acquainbrick.

Gli organizzatori sottolineano che «Anche le deadline per inviare le candidature al Premio Innovazione Filiera Ittica Sostenibile, promosso nell’ambito dell’iniziativa, è stata spostata. Le aziende interessate a iscriversi potranno farlo fino al prossimo 25 luglio. Partecipare al Premio Innovazione – Filiera Ittica Sostenibile è semplice e gratuito. Basta scaricare sul sito del concorso il questionario (in formato .docx) relativo alla categoria di premio per la quale si intende concorrere, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo alla mail capraiasmartisland@gmail. com. Il Gruppo di Lavoro di Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile sta continuando a lavorare, nel rispetto delle disposizione in vigore per contrastare l’emergenza Covid-19, per valutare tutte le candidature del premio rivolto alle imprese e, in generale, per organizzare al meglio l’evento.

Il team di Capraia Smart Island – Filiera Ittica Sostenibile conclude: «Siamo convinti che il miglior contributo, in questo momento complesso, sia quello di continuare a fare ciò che sappiamo fare per farci trovare pronti quando tutto tornerà alla normalità, quando buone idee e strategie innovative saranno fondamentali per il nostro Paese».