Greenpeace, in Lombardia «fondi pubblici in pasto ai maiali»

«In Lombardia metà dei fondi europei per la zootecnia nei Comuni “fuorilegge” per i carichi di azoto»

[9 Giugno 2020]

Greenpeace pubblica oggi la nuova indagine, “Fondi pubblici in pasto ai maiali”, che evidenzia come «Quasi la metà dei fondi europei destinati alla Regione Lombardia per la zootecnia – ben 120 milioni di euro – siano destinati agli allevamenti intensivi nei comuni con carichi di azoto che eccedono i limiti di legge».

L’organizzazione ambientalista rivela che «Secondo una relazione tecnica della Regione Lombardia, 168 comuni (uno su dieci) sono a rischio ambientale per eccessivi carichi di azoto, principalmente imputabili alle attività di zootecnia intensiva; eppure proprio in quegli stessi comuni gli allevamenti intensivi continuano a ricevere importanti finanziamenti pubblici tramite la PAC (Politica Agricola Comune), mentre le piccole aziende che producono in modo ecologico scompaiono in silenzio».

Circa la metà dei suini e un quarto dei bovini italiani vengono allevati in Lombardia e Greenpeace dice che producono «Un carico di liquami da smaltire eccessivo per i territori che ospitano queste attività e che non sembra andare verso una diminuzione, dato che la Regione ha fatto richiesta di deroga per innalzare la soglia massima di chili di azoto per ettaro autorizzata. Un atto che sicuramente tende a soddisfare le esigenze dei grandi allevamenti, ma che mette ulteriormente a rischio la salute delle comunità. Attraverso lo spandimento sui campi degli effluenti zootecnici, grandi quantità di azoto e composti azotati finiscono sui terreni agricoli, da cui possono facilmente trasferirsi ai corpi idrici superficiali e alle falde acquifere, mettendo a rischio la qualità delle acque e aumentando la possibilità di esposizione umana a nitrati, che può essere causa di ripercussioni serie per la salute».

Federica Ferrario, responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia, evidenzia che «Il problema sta nell’eccessivo numero di animali allevati, soprattutto a concentrazioni così elevate come in Pianura Padana. La soluzione non può essere una ulteriore deroga, serve invece una profonda revisione della PAC e dei criteri con cui vengono assegnati i sussidi pubblici. Dobbiamo smettere di finanziare i sistemi di produzione intensivi e di ambire all’aumento della produzione a ogni costo, occorre invece ridurre drasticamente produzione e consumi di carne e latticini e destinare i fondi pubblici per aiutare gli agricoltori ad una transizione degli allevamenti intensivi verso metodi di produzione ecologici.

Si tratta delle richieste avanzate da Greenpeace alla Commissione europea in occasione della recente pubblicazione della strategia Farm to Fork, «puntando l’attenzione anche su una revisione della PAC che destini realmente l’enorme quantità di fondi disponibili verso produzioni sostenibili».

L’indagine “Fondi pubblici in pasto ai maiali” ha sovrapposto alla mappa dei carichi di azoto prodotta dalla Regione Lombardia, quella dei fondi europei destinati agli allevamenti lombardi, elaborata con i dati ottenuti solo dopo una lunga serie di richieste di accesso agli atti agli organismi pagatori della PAC, andando appunto a rilevare come «quasi la metà dei fondi finiscano proprio nei 168 comuni “fuorilegge”».

La Ferrario conclude: «Maggiore trasparenza nell’erogazione dei sussidi e maggiori controlli sulle pratiche agricole sono necessari, ma ciò che serve con urgenza è modificare radicalmente il sistema che sostiene i modelli di produzione intensiva e valorizzare invece le tante produzioni di qualità su piccola scala, per renderle ancora più sostenibili e resilienti anche a crisi come quella legata al Covid-19».