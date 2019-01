I nuovi attrezzi per la pesca del pesce spada che salvano balene, tartarughe marine e delfini (VIDEO)

Un’innovativa tecnica che fa guadagnare di più i pescatori, con meno catture accessorie

[16 Gennaio 2019]

L’uso di un nuovo tipo di attrezzo da pesca per il pesce spada (Xiphias gladius) in California può aiutare a proteggere le specie non- target – come balene, delfini, leoni marini, squali e tartarughe marine – permettendo allo stesso tempo una pesca commerciale economicamente sostenibile.

Infatti, secondo lo studio “Exempted Testing of Deep-set Buoy Gear and Concurrent Research Trials on Swordfish, Xiphias gladius, in the Southern California Bight”, pubblicato su Marine Fisheries Review da Chugey Sepulveda e Scott Aalbers del Pfleger Institute of Environmental Research – una organizzazione di ricerca e difesa della pesca sostenibile a Oceanside, in California, – i pescatori professionisti i che utilizzano deep-set buoy gea ( Dsb g) per pescare i pesci spada nel SouthCalifornia Bight hanno un reddito netto di circa 1,100 dollari per giornata di pesca, con alti tassi di cattura di pesce spada e una bassa cattura accessoria di specie non bersaglio.

Jim Palardy, del Pew Charitable Trusts che ha finanziato questo progetto, sottolinea che «A differenza della maggior parte delle specie del Southern California Bight, i pesci spada migrano dalle acque profonde e fredde durante il giorno alle acque poco profonde e più calde durante la notte. Il Dsbg mira selettivamente al pesce spada durante il giorno mentre si trova in acque più profonde».

Sebbene precedenti studi avessero identificato il Dsbg come una tecnica efficace per catturare il pesce spada, la sua redditività economica nella pesca commerciale era sconosciuta. Sepulveda e Aalbers hanno cercato di valutare la redditività di questa attrezzatura utilizzando i dati delle catture di 6 pescatori professionsti che tra il 2015 e il 2017 sono passati completamente alla pesca con boette Dsbg. Dopo ogni stagione di pesca, i ricercatori hanno esaminato i guadagni e i costi medi di un giorno di pesca Dsbg e i tassi medi di cattura di pesce spada e di catture accessorie e i prezzi di mercato del pesce spada catturato con l’attrezzo. Per fare un paragone tra la pesca diurna profonda con la pesca notturna poco profonda, i due ricercatori hanno anche valutato l’alternativa alle Dsgb in acque poco profonde: la shallow-set buoy gear (Ssbg).

Lo studio ha rilevato che oltre l’80% del pescato con le Dsbg erano pesci spada, il 19% altre specie commerciabili, tra cui lo squalo volpe occhione o squalo volpe occhiogrosso (Alopias superciliosus) che rappresentava il 16% del pescato totale. Altre specie commerciabili includevano il pesce re (Lampris guttatus) lo smeriglio o mako (Isurus oxyrinchus) opah, mako shark e l’escolar (Lepidocybium flavobrunneum).

Il team ha poi confrontato queste cifre con i dati derivanti dall’utilizzo di reti da posta derivanti, l’attrezzo da pesca predominante nell’area. I pescatori di pesce spada che usano le reti rigettano regolarmente a mare più della metà di quel che pescano e sono più propensi a catturare specie non-target rispetto a quelli che utilizzano Dsgb.

In totale, circa il 99% delle catture di Dsgb era commercializzabile, rispetto a meno del 50% delle catture con reti da posta. La pesca di specie non commerciali era costituita principalmente da verdesche (Prionace glauca) e le uniche specie protette catturate durante i test è stato un elefante marino che è stato rilasciato in apparente buona salute.

Invece, come le reti da posta derivanti, nei test di ricerca realizzati la notte le Ssbg hanno prodotto un alto livello di catture accessorie: i pesci spada rappresentavano meno del 10% delle catture Ssbg, mentre le verdesche arrivavano a circa l’80%. «Questa constatazione – . sottolinea Palardy – conferma ulteriormente che il Dsgb è altamente selettivo rispetto alla pesca notturna a bassa profondità.

Dallo studio emerge che la nuova attrezzatura potrebbe aiutare i pescatori a migliorare il loro guadagno con un minore impatto selle specie non-target: grazie alla maggiore qualità, il prezzo medio al chilo del pesce spada catturato con Dsbg era quasi il doppio di quello catturato con reti da posta derivanti. Sulla base del costo medio giornaliero della pesca e dei prezzi del pesce spada, i ricercatori stimano che i pescatori che utilizzano Dsgb devono sbarcare almeno un pesce spada al giorno per coprire i costi operativi, ma in realtà in media sbarcano circa due pesci spada al giorno e hanno circa 1,100 dollari di reddito netto per ogni giorno di pesca. Tuttavia, questi calcoli sono preliminari e non includono diversi fattori che influenzano anche il profitto, come l’acquisto di attrezzatura e il finanziamento della barca da pesca.

Ma il Pew Charitable Trusts conclude che «i risultati suggeriscono che il Dsgb potrebbe essere un tipo di attrezzatura alternativa efficace e redditizia per la pesca del pesce spada nel Southern California Bight».