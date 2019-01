La brutta e breve vita delle quaglie in gabbia (VIDEO)

Video investigazione negli allevamenti italiani. Associazioni chiedono la fine di tutte le gabbie nell’Ue

[15 Gennaio 2019]

Come mostrano le immagini che pubblichiamo, girate da Ciwf Italia in allevamenti intensivi del nostro Paese, le quaglie vengono allevate «Tutta la vita in uno spazio grande meno di uno smartphone di media grandezza». Una misera esistenza alla quale sono condannati questi piccoli uccelli che allo stato selvatico sono ancora migratori e che negli allevamenti vivono fin dalla nascita in gabbie comuni di superficie variabile tra circa 86 a 184 cm quadrati. «La loro frustrazione e la loro sofferenza non hanno giustificazione» dicono Animal Aid, Animal Law, Ciwf Italia, Enpa, Lav, Legambiente Leidaa e Terra Onlus, che invitano tutti i cittadini italiani a firmare l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) End the Cage Age” che chiede la fine dell’uso di tutte le gabbie negli allevamenti.

Le quaglie in natura vivono in coppie o in piccoli gruppi, formando gruppi più grandi per la migrazione. Normalmente le quaglie compiono piccoli voli, generalmente quando sono spaventate, anche se le quaglie selvatiche sono ancora in grado di compiere migrazioni facendo soste frequenti. Le quaglie selvatiche trascorrono la maggior parte del tempo razzolando in cerca di cibo e amano fare bagni di polvere diverse volte al giorno. Sono in grado di produrre 28 diversi tipi di vocalizzazioni con diverse funzioni. Ogni quaglia produce uova con un colore ed un disegno speciale, perciò è possibile riconoscere le uova di ogni singolo animale. Le femmine costruiscono il loro nido in un luogo riparato e covano per 16-17 giorni girando l’uovo ogni 15-20 minuti. Una volta nati i piccoli stanno vicini alla madre, che li nutre, per 4 giorni. A 11 giorni i piccoli sono indipendenti.

Ambientalisti e animalisti spiegano che «Tutti questi comportamenti sono totalmente frustrati nel confinamento estremo delle gabbie. Le immagini della video investigazione lo mostrano chiaramente: le quaglie sbattono ripetutamente il capo ferendosi, hanno ampie zone del corpo senza piume, perché si beccano fra di loro a causa dello stress. Il loro richiamo selvatico rimbomba negli angusti capannoni, i loro colli si allungano disperatamente al di là delle gabbie. Per far sopravvivere questi animali in condizioni di così grande stress, spesso vengono loro somministrati antibiotici di routine, attraverso l’acqua e il mangime. Le quaglie vengono allevate sia per la carne che per le uova che vengono utilizzate anche in ricette gourmet. Questi prodotti sono disponibili anche al supermercato, ma non essendoci nessun obbligo di etichettare indicando il metodo di allevamento, in assenza di specifiche descrizioni, si può assumere che con grande probabilità si tratti di prodotti provenienti da animali allevati in gabbia».

Nel mondo vengono allevate 1,4 miliardi di quaglie allevate, nell’Ue 143 milioni e in Italia 12 milioni. Il 90% sono allevate in gabbia, sia per produrre carne che per produrre uova, in 86 cm2 per ogni quaglia allevata per produrre carne in 184 cm2 per ogni quaglia allevata per produrre uova. La vita di una quaglia allevata per produrre carne è di sole 5 settimane, quando ha raggiunto i 250gr , quelle da uova sopravvivono 6 mesi.

L’ICE “End the Cage Age”, lanciata a Bruxelles nel settembre 2018 e a Roma in ottobre, chiede la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti nell’Unione europea ed è sostenuta da oltre 140 associazioni., l’iniziativa ha riscosso il sostegno di vip e politici e anche del ministro della salute Giulia Grillo.

Le associazioni evidenziano che «Obiettivo della petizione è raggiungere un milione di firme entro il prossimo 11 settembre al fine di ottenere un pronunciamento della Commissione su questo argomento.In Italia la procedura prevede l’inserimento nel form, online o cartaceo, di un valido documento d’identità. I dati sono conservati secondo la legge europea in un sistema sicuro della Commissione».

Annamaria Pisapia, del Comitato dei cittadini che hanno presentato l’ICE, comclude: «Le quaglie allevate per uova e carne sono tra i più “invisibili” degli animali allevati a scopo alimentare. Eppure, i loro numeri sono enormi, come enorme è la loro sofferenza nelle gabbie. Grottesco che prodotti derivanti da animali vissuti in queste terribili condizioni possano essere considerati gourmet. I cittadini hanno ora la possibilità di fare qualcosa di concreto per porre fine alla crudeltà su milioni di quaglie, firmando la ICE contro le gabbie. Oltre a, chiaramente, evitare di comprare uova e carne da quaglie allevate in gabbia».