Il latte di asina amiatina sostituto ideale per i bambini allergici al latte vaccino

Collaborazione tra università di Pisa e Azienda ospedaliero universitaria A. Meyer di Firenze

[16 gennaio 2017]

Secondo le ricerche condotte al dipartimento di scienze veterinarie dell’università di Pisa, il latte di asina amiatina è buono e nutriente ed è un sostituto ideale per i bambini allergici al latte vaccino.

All’università pisana da alcuni anni si studiano le proprietà nutraceutiche di questo alimento e la filiera produttiva legata agli asini Amiatini, una razza autoctona allevata sul territorio Toscano. Proprio su questo tema è in corso il progetto “L.A.B.A.Pro.V.” finanziato dalla Regione Toscana al quale partecipano, oltre all’Ateneo pisano, l’Azienda ospedaliera universitaria A. Meyer di Firenze come capofila, l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana ‘M. Aleandri’ e il Complesso agricolo forestale regionale Bandite di Scarlino dove sono attualmente allevati circa 150 asini amiatini.

Le asine amiantine allevate nel Complesso agricolo forestale Regionale Bandite di Scarlino vengono munte giornalmente con un’apposita macchina mungitrice ed il latte raggiunge direttamente, tramite il lattodotto, la sala di trasformazione e conservazione dove viene pastorizzato, imbottigliato e mantenuto a temperatura di refrigerazione. Il Complesso agricolo che ha conseguito l’autorizzazione CE, garantisce la certificazione del processo produttivo nel rispetto dei requisiti igienico sanitari richiesti a livello comunitario ed è pertanto idonea alla vendita in Europa.

La professoressa Mina Martini, dell’università di Pisa, spiega che «Il latte bovino è largamente utilizzato come sostituto del latte materno, ma dal 2 al 7,5% dei neonati è allergico alle proteine del latte vaccino un problema non del tutto risolto dai latti industriali che spesso non incontrano il gusto dei bambini per il loro sapore poco gradevole, senza considerare che alcuni di questi prodotti non sono totalmente esenti dal rischio di sensibilizzazione allergica»

Quindi il latte di asina è un’alternativa naturale ideale, «sia per l’ottima palatabilità, cioè il sapore gradevole, sia perché è ben tollerato dai soggetti allergici al latte vaccino al contrario altri latti alimentari come quello di capra, ovino o bufalino – sottolineano i ricercatori toscani – Dal punto di vista nutrizionale, il latte di asina ha poi un contenuto proteico medio (1,60%) simile a quello del latte umano, caratterizzato dalla bassa quantità di caseine, soprattutto quelle di tipo alfaS ritenute le più allergizzanti. Come il latte materno presenta un alto contenuto di lattosio (7%) che stimola l’assorbimento del calcio con effetti favorevoli sulla mineralizzazione ossea, mentre la presenza elevata di lisozima e lattoferrina favoriscono la riduzione delle infezioni intestinali inibendo l’azione di alcuni batteri».

La Martini conclude: «C’è infine sottolineare che la possibilità di utilizzare il latte proveniente da un’unica razza, quella amiatina garantisce una maggiore costanza nella qualità del prodotto utilizzato e la possibilità, tramite la selezione genetica, di un continuo miglioramento qualitativo».