Un nuovo trattamento per le costose malattie parassitarie negli allevamenti di pesci d’acqua dolce (VIDEO)

BIOKOS è stato sviluppato da ParaFishControl, al quale partecipano le università di Bologna e Udine

[12 Febbraio 2020]

I ricercatori progetto ParaFishControl, che esamina le interazioni tra pesci e parassiti nell’acquacoltura, hanno identificato per la prima volta un composto che ha dimostrato di essere efficace nel trattamento di alcune malattie parassitarie e che potrebbe quindi far risparmiare all’acquacoltura e all’industria dei pesci ornamentali miliardi di euro all’anno. Il trattamento è stato inizialmente testato sul microscopico protozoo parassita Ichthyophthirius multifiliis che infesta comunemente nei pesci d’acqua dolce e che causa la malattia dei punti bianchi, o ictioftiriasi in diverse specie. Una malattia fortemente dannosa a causa del suo alto tasso di mortalità.

Il consorzio ParaFishControl, finanziato dall’Ue e coordinato dall’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) e compost da 29 partner di Cechia, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia (università di Bologna e Udine), Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Ungheria, ha presentato una richiesta di brevettare il composto e ha fondato a Copenaghen una nuova compagnia, la Sundew, che dovrà sviluppare ulteriormente il composto e commercializzarlo, facilitandone la produzione su larga scala e la purificazione del prodotto, che è stato chiamato BIOKOS.

I ricercatori di ParaFishControl spiegano che «La necessità di nuovi trattamenti è nata in seguito al divieto del verde malachite, che è risultato cancerogeno e genotossico per i pesci. Finora nessun altro composto era risultato efficace per il controllo dell’infezione».

I proprietari della Sundew sperano che BIOKOS sarà molto richiesto sia nel mercato dell’acquacoltura che in quello della produzione di pesci ornamentali. La sola produzione dell’acquacoltura nel’Ue è valutata in oltre 5 miliardi di euro all’anno.

Questo nuovo trattamento, e molti altri risultati derivanti dagli ultimi 5 anni di ricerca nell’ambito di ParaFishControl, saranno presentati alla conferenza finale del progetto ““Innovative Strategies to Control Parasites in Aquaculture Farms” che si terrà a Bruxelles l’11 marzo.