Covid-19 e servizio idrico, da Gaia una bolletta a rata costante per alleggerire i pagamenti

Mazzei (Ait): «Una buona soluzione, che in un momento di instabilità come quello che stiamo vivendo offre un'opportunità ai cittadini della Toscana nord-ovest»

[16 Dicembre 2020]

Quello idrico è un servizio essenziale, che ha dimostrato la sua imprescindibilità anche nei momenti più bui della crisi sanitaria da Covid-19, e che adesso grazie all’iniziativa promossa da Gaia spa – il gestore idrico della Toscana nord – punta a venire incontro agli utenti messi in difficoltà dalla crisi economica, introducendo la possibilità di richiedere una bolletta a costo fisso e a cadenza mensile al posto della classica bolletta trimestrale con consumi variabili: la bolletta a rata costante, presentata oggi da Gaia a tutti i sindaci del territorio nel corso di un webinar.

«A causa dell’emergenza Covid-19 stiamo attraversando un periodo storico complesso e una crisi economica diffusa e generalizzata senza precedenti nella recente storia del nostro Paese. Il Consiglio di amministrazione di Gaia – dichiara il presidente Vincenzo Colle – sta facendo tutto quanto è nei propri poteri per alleggerire i pagamenti, un’operazione resa ancor più necessaria in quanto proveniente da una società a intera partecipazione pubblica: la bolletta a rata costante è un’opportunità che diamo a tutti i nostri utenti, i quali potranno decidere, autonomamente e senza alcun costo, se aderire ad una forma di pagamento maggiormente diluita nel tempo, qualora questo metodo risultasse migliore per la propria organizzazione delle spese».

La richiesta potrà arrivare da qualsiasi tipologia di utenza, sia domestica che commerciale, purché attivi il servizio di addebito automatico della bolletta su conto corrente e la modalità di spedizione tramite email tramite bolletta elettronica – i titolari di bonus idrico potranno esimersi da entrambe gli adempimenti – per evitare l’aumento di utilizzo della carta e rendere sostenibile il nuovo servizio anche dal punto di vista ambientale.

«Una novità – commenta Alessandro Mazzei, direttore dell’Autorità idrica toscana – che va incontro alle esigenze degli utenti. Questa della bolletta a rata costante di Gaia è una buona soluzione, che in un momento di instabilità come quello che stiamo vivendo offre un’opportunità ai cittadini della Toscana nord-ovest».

Per gli utenti Gaia che aderiranno all’iniziativa, il passo preliminare è conoscere l’importo della rata che riceverà ogni mese, calcolata dividendo per 12 mesi il proprio consumo medio annuo. Una volta messo a conoscenza dell’ammontare della propria rata mensile, l’utente potrà scegliere se aderire o meno al servizio. La rata è costante, il che significa che non potrà mai essere superiore rispetto a quanto stabilito al momento dell’attivazione, ma potrebbe essere inferiore: durante l’anno infatti il cassetto virtuale conterrà i discostamenti tra quanto pagato con la rata costante e l’importo reale calcolato, che dunque potrà variare ma solo al ribasso.

«L’iniziativa di Gaia – osserva il presidente di Confservizi Cispel Toscana, Alfredo De Girolamo – è la riprova della grande e costante attenzione che le aziende di servizio pubblico locale della Toscana stanno riservando ai propri utenti in questa ennesima, delicata fase di emergenza sanitaria Covid-19».

Dall’utility concludono informando che è possibile richiedere l’attivazione della bolletta a rata costante in due modi: in maniera del tutto automatica attraverso lo sportello online di Gaia (servizio attivo da gennaio 2021), oppure compilando il modulo disponibile sul sito www.gaia-spa.it e inviandolo (fax, pec, form sul sito) o consegnandolo a mano. Per richiedere ulteriori informazioni è possibile mettersi in contatto con un consulente di Gaia chiamando il numero verde 800-223377 oppure compilando la scheda di contatto presente sul sito istituzionale per essere richiamati da un consulente.