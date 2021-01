Da Nuove Acque un’app per utenze idriche smart, contro l’emergenza Covid-19

Menabuoni: «La pandemia ha solo accorciato i tempi dell’avvio di un’evoluzione digitale già programmata e sulla quale continueremo a impegnarci nei prossimi anni»

[15 Gennaio 2021]

I servizi pubblici si sono dimostrati ancora più indispensabili durante la pandemia, e tra questi fornitura d’acqua e gestione del ciclo idrico integrato restano naturalmente in primo piano: le misure di distanziamento sociale introdotte per limitare i contagi però non hanno certo facilitato la comunicazione tra utenze e gestori, da qui la necessità di investire sul fronte della digitalizzazione che ha portato oggi Nuove Acque ad inaugurare una nuova app per smartphone e tablet.

Gratuitamente disponibile su play store (Android) e app store (Apple), l’applicazione rende possibile conoscere in tempo reale tutte le informazioni relative alla propria utenza registrandosi con i propri dati personali (tipo di soggetto, se domestico o partita iva, username, mail e codice fiscale) e inserendo il codice cliente all’interno della applicazione; grazie a un’apposita funzione è possibile inviare anche l’autolettura del contatore “a distanza”, tenendo d’occhio sul proprio smartphobne eventuali anomalie. La funzione “Contatta il call center” mette infine l’utente in collegamento diretto con il servizio clienti del gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena.

«Questo – commenta Francesca Menabuoni, ad di Nuove Acque – è un ulteriore passo che l’azienda compie per migliorare il servizio ai propri clienti e per permettere loro di avere online tutti quei servizi che anche per il periodo di restrizioni che stiamo vivendo non sarebbe possibile avere. Siamo impegnati per ottimizzare la comunicazione con i nostri clienti: è uno dei nostri obiettivi per il nuovo anno e pensiamo che grazie a questa app sarà possibile interfacciarsi con l’azienda ancora con maggiore facilità e comodità, in qualsiasi luogo e momento».