Dissalatore all’Elba, Fratelli d’Italia chiede di valutate alternative. Asa: opera chiesta dai sindaci elbani

L'impianto rientra sia negli interventi strategici della Regione Toscana, che in quelli nazionali indicati dall'Autorità nazionale di regolazione

[14 Luglio 2020]

Nei giorni scorsi il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra ha annunciato di aver presentato un ‘interrogazione al governo «Per sapere se esista una possibile soluzione alternativa rispetto all’installazione di un dissalatore per le necessità idriche dell’isola d’Elba. Si tratta di un’opera la cui utilità non è unanimemente riconosciuta da tutti gli enti territoriali e locali coinvolti: se da una parte la Regione Toscana, insieme all’Autorità idrica toscana (AIT) e all’ Azienda Servizi Ambientali (ASA) difende la necessità di questo dissalatore, dall’altra il Comune di Capoliveri lo contrasta, contestandone l’utilità presente e futura in ragione della supposta autosufficienza idrica del territorio, con la successiva emersione di un vero e proprio braccio di ferro tra le autorità coinvolte. Le disfunzioni gestionali dell’acquedotto elbano, la cui gestione è stata affidata alla società Asa, sono state ora invocate paradossalmente dei medesimi Enti responsabili al fine di ottenere il consenso della Regione Toscana alla installazione del dissalatore. Ho perciò chiesto se il governo non intenda valutare l’opportunità di promuovere delle iniziative di controllo della spesa pubblica per evidenziare in che modo sono state impiegate le ingenti risorse finanziarie pubbliche dedicate alle modifiche dell’acquedotto dell’Elba in questi anni in modo tale da tutelare l’erogazione di un servizio di vitale importanza come quello delle necessità idriche della popolazione, sospendendo i lavori volti alla realizzazione di un dissalatore la cui utilità non è condivisa unanimemente dalle istituzioni territoriali e anzi è considerato potenzialmente dannoso per l’economia dell’Elba».

Pronta la risposta di Asa che affronta punto per punto i temi sollevati dal senatore della destra. Ecco cosa scrive l’azienda:

Con riferimento all’utilità del dissalatore di Mola, ASA vorrebbe sottoporre ai lettori alcune riflessioni di ordine tecnico.

In linea generale, sull’utilità del dissalatore, in tempi non sospetti, si sono espressi in molti, anche prima della gestione di ASA.

La necessità del dissalatore a Mola, infatti, nasce da lontano. La stessa comunità Montana dell’Elba ne aveva previsto la realizzazione di uno più piccolo da 30 l/s, utile per le punte estive e per superare i problemi distributivi della parte occidentale dell’Elba. Era solo il 1995, poi la situazione delle presenze, del potenziale ricettivo turistico, i cambiamenti climatici e l’età avanzata della condotta sottomarina sono peggiorati, rendendolo sempre più necessario e di più ampie dimensioni idrauliche.

Nel 2011 fu firmato da tutti i comuni dell’Elba e della Val di Cornia l’accordo di programma per la soluzione della scarsità della falda acquifera della zona e della presenza di arsenico e boro che rovinano la qualità di quelle falde. In questo accordo c’era anche il dissalatore di Mola, firmato e voluto anche dai Sindaci dell’Elba, Capoliveri compreso.

Tutti gli interventi previsti sono stati realizzati ad esclusione del dissalatore, i cui lavori sono ripartiti da poco, causa i noti ricorsi alla giustizia amministrativa.

Lo stesso comune ha sempre autorizzato gli atti di competenza sul dissalatore, seppure pochi, e si è confrontato con ASA su alcune soluzioni progettuali (approdo nella spiaggia delle condotte e vasche).

Nello specifico, le motivazioni che sottostanno alla realizzazione dell’impianto sono:

1) la possibilità di alimentare l’isola con pochi disagi d’estate, evitando i razionamenti e senza criticità di inverno, a causa di rotture o per manutenzioni sulla condotta sottomarina;

2) il miglioramento qualitativo dell’acqua distribuita;

3) l’obiettivo di superare le crisi idriche ricorrenti per i cambiamenti climatici;

4) lo sblocco delle autorizzazioni agli allacci idrici quasi completamente sospesi.

Non dimentichiamoci poi dell’età della condotta sottomarina che porta il 50% dell’acqua necessaria. La condotta, che ha 34 anni – su 30 anni di vita utile progettuale – seppure ben manutenzionata e controllata, è a rischio rottura e se ciò accadesse d’estate senza dissalatore, molte decine di migliaia di persone dovrebbero abbandonare l’Isola per motivi igienico sanitari. Senza contare il depauperamento delle falde della Val di Cornia e dell’isola d’Elba per sovrasfruttamento.

Non vi sono, inoltre, soluzioni alternative.

Studi dell’università di Firenze e Siena indicano che non vi sono ulteriori acque disponibile in falda, salvo bloccare il ruscellamento per ravvenarle, quindi con la necessità di opere ancora più ingenti (dighe più alte di 15 mt, difficili da realizzare sull’Isola e con maggiori costi). Le sorgenti da pochi litri d’inverno e quasi secche d’estate, seppure utili, non possono risolvere un deficit idrico ben più ampio.

Sono stati realizzati 30 pozzi, ma l’acqua presente in falda non consente di incrementarne altri.

Teniamo a precisare, infine, che l’impianto rientra sia negli interventi strategici della Regione Toscana che lo finanzia in parte, ma anche in quelli nazionali indicati dall’Autorità nazionale di regolazione (ARERA) e finanziato per 3M € dal Ministero dello sviluppo economico (MISE). Tale valore corrisponde a quanto avrebbero dovuto versare i comuni come da accordo del 2011, sgravandoli di questo peso.

Il governo, pertanto, è certamente consapevole dell’utilità di tale impianto, avendolo finanziato per la parte mancante.

In conclusione, considerare dannoso per l’economia elbana un impianto che salverebbe l’Isola dal tracollo economico per la rottura della condotta sottomarina è un controsenso clamoroso, incomprensibile per chi, come ASA, lavora tutti i giorni per garantire il migliore servizio possibile sull’isola, anche in situazioni emergenziali, rare, purtroppo non impossibili.

