Il piano ANBI per l’efficientamento della rete idraulica piace al presidente della Commissione agricoltura della Camera

Gallinella: «Progetto ambizioso per riportare la potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie»

[17 Settembre 2020]

L’Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) ha presentato un Piano per l’efficientamento della rete idraulica del Paese per un valore di 4,3 miliardi di euro spendibili in progetti cantierabili relativi al reticolo idrografico, alle reti irrigue, alla tenuta idrogeologica, allo sviluppo del settore agricolo e alla risposta ai mutamenti climatici.

Il Piano ANBI, oltre che ripristinare la potenzialità massima degli invasi italiani e completare i bacini incompiuti, conta 729 progetti per opere di manutenzione straordinaria sulla rete idraulica italiana per oltre 2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l’Umbria sono state presentate 39 proposte di intervento del valore di 32 milioni di euro destinate alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico; sono anche previsti progetti da oltre 3,6 milioni di euro per la realizzazione di 3 bacini.

Quindi, nel Recovery Plan dovremo pensare a progetti relativi alla sicurezza idraulica e all’irrigazione efficiente, come base di partenza per mettere in sicurezza il territorio e aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

Questi temi saranno oggetto di dibattito nella settimana della bonifica ed anche all’evento dell’ANBI di Spoleto, a cui parteciperò, in programma il prossimo 2 ottobre.

Ringrazio l’Associazione per l’ambizioso Piano poiché riportare la potenzialità degli invasi italiani alle quote originarie significa dotare il territorio nazionale di un enorme serbatoio idrico e di un importante patrimonio di opere infrastrutturali.

di Filippo Gallinella

presidente della Commissione agricoltura e lotta alla contraffazione

Camera dei deputati