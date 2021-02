Top Utility, ad Acque spa il premio 2021 per la categoria “Consumatori e territorio”

Sardu: «Il prestigioso riconoscimento è il frutto soprattutto dell’impegno dei nostri lavoratori»

Oltre il 91% degli utenti di Acque spa si dichiara soddisfatto, con un voto medio di 7.5 e con punte di gradimento ancora più alte per segnalazione guasti, intervento tecnico, call center commerciale, operatori allo sportello e online, grazie anche all’introduzione del servizio di videochiamata: è il qui il cuore delle motivazioni che hanno spinto a insignire il gestore idrico del Basso Valdarno del premio 2021 per la categoria “Consumatori e territorio” a Top Utility, che ogni anno analizza le performance delle principali cento società italiane nel campo dei servizi di pubblica utilità (gas, acqua, elettricità, gestione rifiuti).

«Il prestigioso riconoscimento – commenta il presidente Giuseppe Sardu – premia la capacità di Acque di tenere uniti i positivi risultati economici e lo sforzo per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. È il frutto soprattutto dell’impegno dei nostri lavoratori. Che siano su strada, al pubblico o negli uffici: sono loro i primi a essere consapevoli di come l’impegno verso i cittadini e il territorio sia un fattore strategico nell’erogazione di un servizio di primaria importanza e di come questo contribuisca alla crescita della nostra realtà».

Non a caso in un anno molto complesso come il 2020, Acque ha voluto inoltre fornire il proprio apporto al territorio e alla comunità, con un contributo straordinario di quasi 800mila euro a fondo perduto – che non ha gravato sugli utenti e sulle bollette – verso le amministrazioni comunali per destinarlo a emergenze sociali. Nei mesi di aprile e maggio, con la campagna “Un piccolo gesto, un grande aiuto”, l’azienda ha invece sostenuto gli ospedali della Toscana nel contrasto alla diffusione del Covid-19, convertendo il risparmio ottenuto dal passaggio delle bollette cartacee a quelle via posta elettronica, in un aiuto economico alla sanità toscana: una “gara” di solidarietà che ha coinvolto positivamente migliaia di utenti, al contempo spingendo verso la digitalizzazione e scelte coerenti rivolte alla sostenibilità.

«Il premio “Consumatori e Territorio” e l’ottimo posizionamento nella classifica assoluta – conclude l’ad Fabio Trolese – rappresentano uno stimolo a fare sempre meglio. Questi attestati ci dimostrano che siamo sulla strada giusta. Ci spronano a impegnarci ogni giorno di più nell’affrontare le nuove sfide e nel migliorare ulteriormente la qualità del servizio».