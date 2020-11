Coalizione #CambiamoAgricoltura: ritirare la Pac ecotruffa votata dal Parlamento europeo

Lettera alla Von der Leyen delle associazioni europee e raccolta di firme di Fridays for Future

[2 Novembre 2020]

25 Associazioni e coalizioni di tutta Europa, compresa la Coalizione #CambiamoAgricoltura, hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per chiedere di «ritirare la proposta per la Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 e non procedere con il negoziato del “Trilogo” (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) perché gli emendamenti approvati dal Parlamento e Consiglio minerebbero le fondamenta dei Regolamenti proposti dalla Commissione».

Le associazioni di Cambiamo Agricoltura dicono che «Se il Trilogo approverà dei regolamenti per la futura PAC che accolgono gli emendamenti di Parlamento e Consiglio si configurerebbe una vera eco-truffa a danno dell’intera Europa. Il Parlamento e il Consiglio hanno chiesto di indebolire la condizionalità ambientale e vanificato l’efficacia di uno strumento innovativo come gli ecoschemi. Stiamo rivivendo la stessa storia di sette anni fa con il Greening, l’inverdimento della PAC attuale, proposto dalla Commissione e indebolito dal Trilogo, risultato poi alla prova dei fatti inefficace per raggiungere gli obiettivi ambientali, come confermato dalla Conte dei Conti Europea che ha certificato che i soldi pubblici investiti nella PAC non hanno conseguito alcun risultato di politica ambientale».

Ambientalisti e associazioni dell’agricoltura biologica e dei consumatori ribadiscono che «La riforma della PAC è il primo vero banco di prova del GreenDeal proposto dalla Commissione, se gli obiettivi delle Strategie Biodiversità 2030 e Farm to Fork non verranno inseriti con coerenza nella PAC, nel corso del Trilogo, sicuramente non potranno essere raggiunti e la transizione ecologica dell’agricoltura europea sarà un tragico fallimento».

La richiesta delle Associazioni europee si unisce alla voce dei ragazzi di Fridays for Future che con l’hashtag #WithdrawtheCAPstanno chiedendo alla Commissione europea un’agricoltura non avvelenata che protegga il loro futuro in grado di contribuire seriamente alla lotta ai cambiamenti climatici.

L’invio della lettera sarà accompagnata da azioni sui social network rivolte alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e per promuovere la raccolta firme promossa dai ragazzi di Fridays for Future.

Le associazioni concludono: «E’ ora di dare risposte concrete alle emergenze ambientali in atto, non bastano solo i proclami di sostenibilità sbandierati da tanti politici, anche italiani, dopo il voto in Consiglio e in Parlamento. La Commissione Europea deve dare un segnale forte di discontinuità rispetto alla PAC attuale e ritirare la proposta emendata dal Parlamento. Se così non fosse ci aspettiamo perlomeno che non faccia passi indietro nel Trilogo ma anzi rafforzi gli obiettivi di sostenibilità con ulteriori proposte, come è in suo potere».