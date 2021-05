Greenpeace, strage silenziosa in Lombardia: 10 milioni di api non tornano all’alveare

Le morie avvengono in coincidenza con la semina di mais trattato con pesticidi

[13 Maggio 2021]

A una settimana dal 20 maggio, la Giornata mondiale delle api, Greenpeace denuncia che, a causa dell’agricoltura intensiva le api sono sempre più a rischio nel nostro Paese, in particolare in Lombardia,.

Secondo l’organizzazione ambientalista, «A partire dalla fine di marzo, alcuni apicoltori hanno iniziato a segnalare spopolamenti di alveari nella pianura tra le province di Cremona, Lodi, Mantova e Brescia, una zona caratterizzata da una prevalenza di monocoltura di mais (usato principalmente per produrre mangimi animali), e dove si conta la presenza anche di altre colture come frumento e pioppi. Nuovi fenomeni di spopolamento sono avvenuti anche verso fine aprile, persino più gravi dei precedenti. In totale le segnalazioni raccolte riguardano circa 600 alveari. Apilombardia stima che oltre 10 milioni di api non hanno fatto più ritorno ai loro alveari. Nella stessa zona, peraltro, lo scorso anno si era assistito a una moria di un numero simile di esemplari».

Federica Ferrario, responsabile agricoltura di Greenpeace Italia, sottolinea che «Oltre alla perdita di bottinatrici, si è osservata la nascita di nuove api sottodimensionate e con una aspettativa di vita e di attività ridotte, che non solo ha precluso la possibilità di produrre miele nella fase più importante dell’annata apistica, ma che rappresenta un acuto segnale di allarme per tutta la biodiversità della zona. In concomitanza con l’esplosione del fenomeno di spopolamento, era in corso la semina del mais, con sementi trattate con pesticidi. Tramite l’azione del vento, queste sostanze chimiche spesso raggiungono anche la vegetazione che circonda i campi da seminare. Il risultato è che cocktail letali di principi attivi possono arrivare sulla vegetazione spontanea bottinata dalle api. Serve una radicale transizione per passare dalle attuali pratiche agricole industriali e intensive, verso un modello agroecologico».

Larissa Meani, presidente di Apilombardia, aggiunge: «Siamo stanchi di assistere inermi a questa scomparsa silenziosa di api che si ripete ineluttabile ogni anno in concomitanza con le semine del mais e i trattamenti estivi» e chiede «Attenzione da parte delle istituzioni per le api e l’apicoltura, auspicando la delibera del Piano Regionale per prevenire morie e spopolamenti».

Dopo la denuncia degli apicoltori per la moria del 2020, sono partite le indagini della Procura di Cremona e, recentemente, il sostituto procuratore incaricato ha richiesto la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari. I principali imputati sembrano essere due principi attivi che vengono usati per diverse formulazioni commerciali di insetticidi, comunemente impiegati sul mais e su altre colture.

La Ferrario conclude; «Se non si agirà chiaramente sul prossimo Piano Strategico Nazionale della PAC, utilizzando saggiamente i fondi del PNRR e riformando il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso “sostenibile” dei prodotti fitosanitari, scaduto a febbraio 2018, continueremo a subire un sistema di monocolture e pesticidi, con buona pace delle api, degli altri insetti impollinatori e della biodiversità».