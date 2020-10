Il calo dell’inquinamento atmosferico durante il lockdown migliorerà le rese agricole

I ricercatori del Jrc si attendono raccolti di grano fino al 7% più generosi nei Paesi europei del sud

[15 Ottobre 2020]

L’inquinamento atmosferico fa male non solo alla salute degli animali – come gli umani – ma anche a quella delle piante, e i pur temporanei crolli nelle emissioni registrati durante i lockdown che si sono susseguiti in tutto il mondo potrebbero avere un risvolto inatteso quanto gradito: un miglioramento nelle rese agricole, in particolare per quanto riguarda le coltivazioni di grano.

È quanto afferma uno studio del Centro comune di ricerca dell’Ue (Jrc), che ha analizzato l’andamento del biossido di azoto (NO2) a livello globale registrato dal satellite Copernicus Sentinel-5 Precursor, confermando che durante un periodo di 3 mesi – marzo, aprile e maggio – ci sono stati forti cali di NO2 che vanno dal 10% al 30% nelle regioni inquinate dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Un calo direttamente collegato alle restrizioni imposte dalla pandemia, che hanno imposto un brusco rallentamento del trasporto terrestre, dell’industria e della produzione di energia, come pure della navigazione e dell’aviazione.

A loro volta, le ridotte emissioni di NO2 hanno avuto ricadute sull’ozono troposferico (O3), un inquinante la cui riduzione può portare benefici significativi all’ambiente come alla salute umana. Anche le coltivazioni, secondo le valutazioni dei ricercatori, apprezzeranno molto.

Le stime mostrano infatti una riduzione dell’O3 da poche parti per miliardo (ppb) in Europa fino a 12 ppb nell’Asia orientale: quanto basta per il settore agricolo – e in particolare per la produzione di grano – per ottenere un miglioramento della resa compreso tra il 2% e l’8%.

I maggiori aumenti stimati nelle rese di grano sono stati individuati per la Cina e la Corea del Sud, ma se in Europa questi aumenti potrebbero essere compresi tra il 2-3% nei paesi del nord, nel sud del Vecchio continente si arriva a miglioramenti fino al +7%.