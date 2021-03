Studio cinese rivela il meccanismo di tolleranza alla salinità nel loietto italiano

La cultivar Abundant è più tollerante al sale di quella a Angus.

[24 Marzo 2021]

Il loietto italiano (Lolium multiflorum) è un foraggio ampiamente coltivato con ottima qualità, alta resa, buona appetibilità e ricco di valore nutritivo. Tuttavia, la sua crescita è inibita dalla salinizzazione dei terreni. che è un importante fattore limitante della sua crescita.

Lo studio “Comparative physiological and metabolic analyzes of two Italian ryegrass (Lolium multiflorum ) cultivars with contrasting salinity tolerance”, pubblicato su Physiologia Plantarum da un team di ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze, puntava proprio a chiarire il meccanismo di tolleranza al sale di due cultivar di loietto italiano-

Grazie all’analisi dei tratti fisiologici e alla metabolomica, il team di ricercatori cinesi guidato da Feng Qijia, Chen Liang e Xie Yan del Giardino Botanico di Wuhan ha studiato la possibile tolleranza alla salinità tra le cultivar di loietto italiano tolleranti/sensibili al sale: Abundant e Angus e dice che «Lo stress salino ha ridotto il tasso di crescita dei germogli e il relativo contenuto di acqua in entrambe le cultivar, in misura maggiore nell’Angus sensibile al sale rispetto alla cultivar Abbondante tollerante al sale. Le risposte di efficienza fotosintetica allo stress salino hanno confermato che la cultivar Abundant mostrava una migliore tolleranza al sale rispetto all’Angus». I rapporti Na/K, Na/Mg e Na/Ca nelle foglie e nelle radici sono aumentati in modo significativo in entrambe le cultivar sotto trattamento con sale, con rapporti più elevati nell’Angus sensibile al sale rispetto all’Abundant tollerante al sale».

La prima linea di difesa del loietto italiano è l’assorbimento del sodio (Na) da parte delle radici e la capacità di trasportarlo verso l’alto. Tollerante al sale, la cultivar Abundant ne assorbe meno, riducendo così gli effetti osmotici e tossici. Invece, quando è stata esposta a condizioni saline, la cultivar Angus sensibile al sale aveva livelli più elevati di metaboliti e più metaboliti regolati in modo univoco. Tutte cose che possono permettere all’Abundant una crescita migliore dell’Angus.

I ricercatori cinesi concludono: «La cultivar Abundant ha una crescita migliore della cultivar Angus e la sua elevata tolleranza al sale impedisce in parte alla pianta di interferire con l’omeostasi ionica».