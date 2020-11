97 globicefali e 3 delfini si spiaggiano e muoiono nelle isole Chatham

28 globicefali e 3 delfini sono stati sottoposti ad eutanasia dal personale DOC

[26 Novembre 2020]

Il Department of Conservation/The Papa Atawhai (DOC) del governo della Nuova Zelanda ha confermato che «Un totale 97 globicefali e tre delfini sono morti nello spiaggiamento che è stato notificato allo staff del DOC domenica alle 12:30». Ma altre fonti e le riprese aeree ipotizzano che i cetacei spiaggiati e morti nell’area potrebbero essere almeno 150, più di quelli trovati sulla su una remota spiaggia dell’isola Rēkohu/Wharekauri.

Jemma Welch una DOC Biodiversity Range ha detto che «A causa della posizione remota e di un’interruzione di corrente che rende difficile contattare le persone, erano le 3 del pomeriggio quando i ranger sono arrivati ​​sulla scena a Waitangi West Beach. A qual punto, solo 26 dei cetacei erano ancora in vita, la maggior parte apparivano molto deboli, e sono stati soppressi a causa delle condizioni del mare agitato e della quasi della certezza che in acqua ci fossero grandi squali bianchi che vengono attratti da uno spiaggiamento».

Altre due globicefali si erano arenate lunedì mattina quando un team del DOC ha effettuato un controllo di follow-up nel sito, e anche a questi due cetacei è stata praticata l’eutanasia.

L’Hokotehi Moriori Trust e il Ngāti Mutunga o Wharekauri Iwi Trust, organizzazioni delle comunità Moriori e Maori delle Chatman, sono stati informati e i loro volontari si sono uniti allo staff di DOC e hanno eseguito una cerimonia karakii/karakia per onorare lo spirito dei cetacei che sono stati lasciati sulla spiaggia a decomporsi naturalmente.

Non è chiaro cosa abbia causato lo spiaggiamento di globicefali in queste isole spersa a 800 km a est della Nuova Zelanda ma gli spiaggiamenti di massa di cetacei sono abbastanza comuni nelle Chatham, con un record di 1.000 animali che nel 2018 che morirono in un singolo spiaggiamento, il più grande mai avvenuto in Nuova Zelanda.