A Livorno morti un delfino femmina e il suo cucciolo

In Toscana nel 2019 il numero più alto di cetacei spiaggiati dal 1986

[22 Giugno 2020]

Il 20 giugno i biologi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) intervenuti in località Marina del Boccale, a sud di Livorno, dove si era spiaggiato un esemplare di delfino femmina, una stenella (Stenella coeruleoalba) e nelle vicinanza c’era il suo cucciolo in difficoltà. All’Arpat spiegano che «L’animale è stato recuperato grazie alla collaborazione della squadra nautica del Distaccamento Porto del Comando di Livorno dei vigili del fuoco, ma purtroppo non è sopravvissuto.Le carcasse sono state trasportate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa per effettuare le necroscopie ed accertare le cause della morte. Sul posto è intervenuto anche personale della polizia municipale, della Guardia costiera e dell’Acquario di Livorno».

Un’attività svolta dall’Arpat come coordinatrice nell’ambito dell’operatività della rete regionale di recupero animali spiaggiati lungo le coste toscane che fa capo all’Osservatorio Toscano per la Biodiversità di Regione Toscana.

L’agenzia regionale spiega che «Ogni anno viene redatto un report nel quale sono contenuti i numeri e le specie registrate, i campioni analizzati, le analisi svolte, riportando tutti i dati ed alcune elaborazioni, non solo per i cetacei, ma anche per le tartarughe ed i grandi pesci cartilaginei, avvistati, spiaggiati e catturati accidentalmente in Toscana».

In Toscana nel 2019 si era registrato il numero più alto di cetacei spiaggiati dal 1986, quando iniziò il monitoraggio degli eventi di spiaggiamento nella nostra regione.

E’ possibile consultare la mappa interattiva aggiornata con i dati registrati di tutti gli esemplari di cetacei spiaggiati nel 2019 lungo le coste toscane e vedere, per la maggior parte dei casi, quali sono gli esiti degli esami e delle indagini svolte. La mappa rappresenta un utile strumento per visualizzare a colpo d’occhio la distribuzione lungo tutta la costa toscana degli eventi di spiaggiamento.