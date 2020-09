A Livorno pedalata in giallo di Parco In Parco, alla scoperta della biodiversità urbana

Sabato 19 settembre in occasione della Settimana Europea della Mobilità

[18 Settembre 2020]

Il Coordinamento Mobilità Sostenibile di Livorno, al quale aderiscono: FIAB, Legambiente, Wwf, Eco-Mondo, Terra Maestra, CAI, LIPU e Associazione Paraplegici Livorno, sabato 19 settembre organizza, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, la “Pedalata in giallo di parco in parco”, iniziativa patrocinata anche dal Comune di Livorno.

IL ritrovo è alle 16,30 al Parco Pertini (ingresso Parterre viale Carducci), l’evento gratuito e a partecipazione spontanea ma i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme di prevenzione Covi-19 così come previsto dalle normative.

Il tracciato di circa 5 km parte dal centro città, attraversa il Rio Maggiore e arriva al parco di Villa Corridi, collegando, quindi, alcuni dei più importanti parchi urbani, periurbani e torrenti della città e fa comprendere il concetto di “rete ecologica”, vale a dire la trama verde che connette le aree seminaturali.

Durante le soste ai parchi gli esperti della LIPU parleranno delle specie di uccelli più comuni che si possono osservare e ascoltare, dell’utilità di alberi e siepi, di come i corsi d’acqua andrebbero gestiti affinché la sicurezza idraulica venga garantita insieme al rispetto degli habitat. Muoversi meglio tutti, ridurre le emissioni, creare nelle città percorsi verdi e di qualità per favorire gli spostamenti e raggiungere l’obiettivo a lungo termine di un continente a emissioni zero.

La coordinatrice del Coordinamento Mobilità Sostenibile di Livorno, Graziella Rossini, ricorda che «Quest’anno il tema della Settimana Europea della Mobilità “Emissioni zero, mobilità per tutti” mira a sottolineare l’importanza dell’accessibilità al trasporto a emissioni zero e a promuovere un quadro inclusivo che coinvolga tutta la cittadinanza. La pedalata sarà quindi un’occasione per conoscere meglio la biodiversità urbana e la natura della città di Livorno. e anticipa l’evento annuale del Wwf Italia “Urban Nature” all’inizio ottobre. Parlare di mobilità e stimolare le persone a spostarsi con mezzi più sostenibili e in “mobilità attiva” è importante per migliorare il benessere psico-fisico, per alleggerire le aree urbane dal traffico, e contrastare l’inquinamento ed i cambiamenti climatici, che causano disastri tra cui le alluvioni che anche Livorno ha recentemente sperimentato».

Le associazioni che aderiscono al Coordinamento Mobilità Sostenibile di Livorno appoggiano l’attuale amministrazione per la nuova pista ciclabile di via Galilei e concludono: «Siamo consapevoli che è solo un primo passo ma va nella direzione giusta. Vogliamo credere che verrà integrata in una rete ciclabile più ampia a cominciare dalla pista di via de Larderel e accompagnata dalla manutenzione delle piste già esistenti con una attenzione ai percorsi casa-scuola, così come già da noi richiesto in una lettera petizione al sindaco Luca Salvetti».