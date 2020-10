Riceviamo e pubblichiamo

A Pisa il convegno Lipu per difendere la “trama verde” dentro e fuori le città

Una riflessione ad ampio spettro al tempo delle due grandi crisi, quella climatica e quella della biodiversità

[15 Ottobre 2020]

In un periodo segnato da due grandi crisi, che avranno un grave impatto futuro sulle nostre vite, avere una strategia precisa su come conservare e gestire al meglio i territori in cui viviamo è fondamentale. La “trama verde” cittadina, extracittadina e quella delle preziose aree protette può essere oggetto di buone scelte tese alla sua conservazione e corretta gestione. Dalla “trama verde” dipendono in tutto e per tutto non soltanto gli esseri umani, ma una miriade di altri organismi, e sempre dalla trama verde vengono molte delle risposte di mitigazione e adattamento alla crisi climatica in atto e di preservazione della biodiversità continuamente in declino.

Da queste importanti premesse prende luce il Convegno Lipu organizzato per il prossimo sabato 17 ottobre e aperto a tutti/e. Il convegno si svolgerà a partire dalle 15.30, presso la Sala Convegni della Stazione Leopolda a Pisa.

Per partecipare all’evento ad ingresso gratuito, ma limitato in posti a sedere, occorrerà prenotarsi scrivendo a pisa@lipu.it. All’ingresso della struttura sarà presa la temperatura ai partecipanti. Mascherina obbligatoria.

L’iniziativa dell’associazione ambientalista Lipu, vedrà la partecipazione di professionisti/e della materia provenienti dal mondo della ricerca (Università di Pisa), dell’associazionismo (Lipu), degli Uffici del Comune di Pisa e dell’Ente Parco MSRM che si alterneranno a parlare e presenteranno ai partecipanti i vari strumenti a disposizione di ogni parte per fornire il proprio contributo teso a vincere le due crisi sopradette.

In linea con l’importantissimo tema, l’evento sarà ad “emissioni neutre”.

di Lipu