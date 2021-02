Altruismo animale: le vespe cartonaie tropicali aiutano i loro vicini in difficoltà

Le vespe operaie forniscono un sostegno essenziale alle loro famiglie allargate facendo da babysitter nei nidi vicini

[16 Febbraio 2021]

La società delle vespe è molto meno aliena e molto più altruista del quel che crediamo: secondo il nuovo studio “Diminishing returns drive altruists to help extended family”, pubblicato su Nature Ecology and Evolution da un team di ricercatori delle università britanniche di Bristol, Exeter e University College London (UCL), questi insetti sociali. se i loro parenti più stretti ne hanno meno bisogno, cercano spesso di aiutare i loro parenti più lontani.

Il principale autore dello studio, Patrick Kennedy, ricercatore Marie Curie alla School of Biological Sciences dell’università di Bristol, ha spiegato che «Queste vespe possono comportarsi come ricchi membri della famiglia che danno una mano ai loro cugini di secondo grado. Se non puoi fare molto di più per aiutare i tuoi parenti stretti, puoi rivolgere la tua attenzione alla famiglia allargata».

Osservando da vicino ventimila baby vespe e i loro assistenti che vivono nelle colonie lungo il Canale di Panama, il team di ricerca ha determinato l’utilità delle vespe operaie in colonie di diverse dimensioni, dimostrando che «A causa di un surplus di aiuti, le operaie diventano meno utili all’aumentare del numero di membri della colonia».

Un altro autore dello studio Andy Radford, professore di ecologia comportamentale all’università di Bristol, evidenzia che «Aiutando dei parenti più lontani che hanno più bisogno – quelli che vivono alla porta accanto con meno assistenti – in generale le operaie possono trasmettere più copie dei loro geni. Riteniamo che principi di rendimenti decrescentisimili potrebbero spiegare atti di altruismo apparentemente paradossali in molti altri animali sociali».

Kennedy ha aggiunto: «Se si considera che la maggior parte delle vespe, delle formiche e delle api sono estremamente ostili agli estranei, il fatto che queste vespe cartonaie dell’America centrale e meridionale aiutino in altre colonie è davvero bizzarro. Per risolvere questo comportamento sconcertante, abbiamo combinato la modellazione matematica con le nostre dettagliate osservazioni sul campo. Alla fine, siamo stati punti molto. Ma ne è valsa la pena, perché i nostri risultati dimostrano che le vespe operaie possono diventare ridondanti in casa loro. Una vespa in una colonia con poche larve ma con tante altre operaie diventa quasi inutile: la cosa migliore da fare è fare da babysitter alle larve di altri parenti».

Da Darwin in poi, i biologi hanno cercato di capire come si evolve l'”altruismo” negli animali. «A prima vista – evidenziano all’università di Bristol – gli atti di altruismo per aiutare altri individui non sembrano permettere agli individui di trasmettere i propri geni». E Radford ricorda che «Nel 1964, il leggendario biologo WD Hamilton ha scoperto la regola cardinale dell’altruismo animale. Un generoso aiuto alla tua famiglia perché condivide molti dei tuoi geni. Le copie dei tuoi geni trionferanno nella popolazione». Ma nel 1964 proprio le vespe cartonaie tropicali studiate dal team sconcertarono Hamilton: durante una ricerca in Brasile, rimase molto sorpreso nel notare che le vespe Polistes lasciavano la loro stretta famiglia nei loro nidi e volavano via per aiutare i vicini, ai quali sono meno legate.

Nel suo lavoro sul campo sostenuto dalla National Geographic Society e dallo Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, un’altra autrice dello studio, Serian Summer, la Wasp Woman che insegna ecologia comportamentale all’University College di Londra, aveva già dimostrato che oltre la metà delle vespe operaie in una popolazione panamense stava aiutando più nidi. Le vespe di solito attaccano brutalmente gli estranei, quindi questo servizio di babysitter ha fatto capire alla scienziata che stava succedendo qualcosa di insolito.

La Summer conclude: «Le vespe aprono incredibili finestre sull’evoluzione dell’altruismo. C’è così tanto da fare in un nido di vespe: lotte di potere, auto-sacrificio, gruppi che combattono l’uno contro l’altro per sopravvivere … Se vogliamo capire come si evolvono le società, dovremmo guardare più in profondità alle vespe».