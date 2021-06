Ingressi gratuiti questo weekend

Arcidosso, riapre il Parco faunistico del Monte Amiata dopo le molte richieste di visite

Ranucci: «Al momento sono liberi nel parco, oltre agli asini, i caprioli ed i daini. Abbiamo anche i lupi»

[18 Giugno 2021]

Il Parco faunistico del Monte Amiata, che si estende su di una superficie di 200 ettari nella parte occidentale del territorio comunale di Arcidosso, questo fine settimana riapre le porte ai visitatori dopo lo stop forzato imposto dalle misure anti-Covid. E per questo primo weekend lo fa gratuitamente.

Sarà l’occasione per tornare a passeggiare per sentieri immersi nel verde, magari con un binocolo e una macchina fotografica aspettando di ammirare qualche animale nel suo ambiente naturale. Qui vivono infatti specie domestiche come l’asinello amiatino (detto Miccio), una razza autoctona che ha rischiato di andare in estinzione, ma anche molti animali selvatici.

«Al momento – spiega l’assessore al Turismo, Maurizio Ranucci – sono liberi nel parco, oltre agli asini, i caprioli ed i daini. Abbiamo anche i lupi ma per motivi legali sono attualmente confinati in un’area non accessibile al pubblico, speriamo ancora per poco. È previsto a breve anche l’inserimento di ulteriori specie selvatiche, ma abbiamo preferito intanto aprire perché le richieste di visite sono numerose e non vogliamo eludere ulteriormente le attese, specialmente dopo un periodo come quello che abbiamo trascorsolegato al Covid, di forti limitazioni nelle gite ed escursioni. Tengo a ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per ripristinare il Parco ed in particolare la ditta Bramerini costruzioni srl per l’importante donazione di materiale».

Pur trattandosi di un avvio parziale, poiché non è ancora operativa la gestione del punto di ristoro e alcune specie selvatiche devono essere tuttora reintrodotte, il Parco mantiene intatta la sua magia ed è facilmente raggiungibile dalla SS 223, con una strada bianca all’interno della riserva naturale del Monte Labbro, in Località Podere Dei Nobili.

Per quanti fossero interessasti gli orari di apertura per sabato e domenica vanno dalle ore 09.00 alle 19.00. Per info e/o prenotazione guide: 3313654927.