Attenti alla Tartaruga: il 16 giugno corso gratuito alla zona umida di Mola

Appuntamento all’Aula Verde Blu per imparare a scoprire tracce e nidi di tartarughe marine

[14 Giugno 2021]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Il 16 giugno, si celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine con la quale si inaugura ufficialmente ( in realtà all’Isola d’Elba le perlustrazioni delle spiagge sono iniziate il 7 giugno) una stagione cruciale per questa specie, quella delle nidificazioni. Legambiente sostiene le tartarughe marine con il progetto Tartalove e sono molte le attività in programma fino al mese di agosto, tra cui il monitoraggio e la perlustrazione di spiagge e arenili in 11 Regioni italiane, grazie a un numero sempre crescente di volontari, uniti nei Tarta Teams.

L’appuntamento per l’Isola d’Elba, “Attenti alla tartaruga” , è 15:30 del 16 giugno alla spiaggia della zona umida di Mola, Aula Verde Blu, (lato Capoliveri), per scoprire, con un corso teorico-pratico organizzato da Legambiente in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, come le tartarughe caretta-caretta nidificano sulle nostre coste, come si fa monitoraggio delle spiagge e per la scoperta e tutela di eventuali nidi.

Durata: 2 ore – Corso aperto a tutti e gratuito, su prenotazione.

Legambiente Arcipelago Toscano: 34711 3722 – legambientearcipelago@gmail.com

InfoPark: info@parcoarcipelago.info – 0565908231

https://infopark.sl3.eu/book-now/1-elba/142-attenti-alla-tartaruga-/

Intanto, con l’intento di far conoscere sempre più i pericoli che corrono le tartarughe marine, incrociando in mare e sulle spiagge differenti fattori di rischio, l’azione di sensibilizzazione di Legambiente prosegue con la campagna “Lidi amici delle tartarughe”: un decalogo di accorgimenti fondamentali per la facilitazione delle condizioni nel periodo della nidificazione. Molti i centri di cura e soccorso minori, così come i volontari che lavorano alacremente sulle spiagge italiane. Tutti possono prendere parte alla campagna – basta un click per adottare simbolicamente una tartaruga marina – contribuendo alla salvaguardia di questa preziosa specie che ha ancora molto bisogno di noi.