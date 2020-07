Cercasi sponsor del futuro, per riqualificazione green delle scuole

Un progetto del Forum Giovanile dell'Arcipelago Toscano

[28 Luglio 2020]

Il Forum Giovanile Dell’Arcipelago Toscano, insieme ai Rappresentanti dell’Isis Foresi e in collaborazione con il NatLab di Portoferraio, attraverso un processo di partecipazione degli studenti, ha redatto un progetto innovativo (già approvato da Scuola e Comune) per la riqualificazione green e sociale di due aree adiacenti i plessi del Grigolo e di Concia.

I due progetti mirano a valorizzare gli spazi degradati rendendoli oasi di biodiversità e accogliente casa per diverse specie di insetti impollinatori, oltre che luogo di studio e socialità e (per la sede di Concia) perfetta fonte diretta di frutta e verdure biologiche per l’alberghiero.

Per il Grigolo l’idea è di riqualificare il cortiletto della torretta Enel, mettendolo in sicurezza e arricchendolo di piante locali, oggetti sociali, casetta delle api e pancali per orti verticali. Sulla passeggiata invece, lato mare, verrebbero collocate delle aiuolette in legno con piante locali e faretti a energia solare.

A Concia vorremmo invece lavorare sulla prima sezione del terreno vuoto pertinente, dotandolo di alcune “agorà didattiche” composte da assi in legno fissate su tronchetti di recupero, e di una zona orto, inserita all’interno di un bio frutteto con una serie di piccole aiuole da far coltivare ai ragazzi. L’intenzione è poi quella di far curare il tutto agli studenti stessi, attraverso un sistema di alternanza tra gruppi o classi,così da sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e dei beni pubblici.

Questo progetto per essere realizzato ha bisogno di circa 5000€,il Forum ad oggi ne ha solamente 1000, donati da Asa spa. Per questo rivolgiamo un sentito appello a tutte le aziende del territorio, perché vogliano fare da “sponsor” a questa iniziativa degli studenti, ricevendo in cambio l’inserimento tra i collaboratori, pubblicità, e soprattutto la soddisfazione di aiutare.

Contribuiamo al futuro

Le aziende determinate a contribuire economicamente o fornendo materiali e personale a prezzo scontato possono sentire per info:

forumgiovani.elba@gmail.com o 3899435367

di Forum Giovanile dell’Arcipelago Toscano