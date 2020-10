Cinghiali all’Elba, anche il Sindaco di Rio per l’eradicazione

E’ un rimedio estremo, ma se chi dovrebbe farlo non riesce ad impedire che il male diventi estremo, ben venga l’eradicazione

[5 Ottobre 2020]

Dopo i distinguo dei Sindaci di Capoliveri e Porto Azzurro, il fronte favorevole all’eradicazione dei cinghiali all’Isola d’Elba si allarga con la sofferta adesione del primo cittadino di Rio Marco Corsini. Ecco cosa ha dichiarato con una nota ufficiale:

L’invasione diurna e notturna dei cinghiali in ogni parte del territorio ha da molto superato ogni limite di sopportazione. E dimostra ogni giorno quanto sia velleitaria e improduttiva la gestione del problema da parte delle autorità che dovrebbero provvedere. Questa incapacità non riesce ad impedire i danni alle proprietà e alle colture e finisce per incoraggiare la (a questo punto più che giustificata) reazione di chi, cacciatori per primi, si difende da se.

L’eradicazione della specie dal territorio isolano è un rimedio estremo, ma se chi dovrebbe farlo non riesce ad impedire che il male diventi estremo, ben venga l’eradicazione.

il Sindaco di Rio Marco Corsini