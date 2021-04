Concorso Obiettivo Terra 2021 una delle foto vincitrici è dell’Isola del Giglio

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano si complimenta con Piero Landini

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano si complimenta con Piero Landini che con una sua foto scattata nella nostra Area Protetta all’Isola del Giglio è risultato vincitore della menzione speciale Borghi, tra le oltre 1600 pervenute: “Obiettivo Terra” è un importante concorso fotografico nazionale, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana con il Patrocinio di Senato, Camera, tutti i Parchi nazionali italiani e numerose istituzioni che raccoglie bellissime immagini delle nostre aree protette.

La cerimonia di premiazione della 12a edizione del contest fotografico “Obiettivo Terra” 2021, si è tenuta oggi a Roma, in occasione della 51a Giornata Mondiale della Terra, presso la sede della Società Geografica Italiana, in diretta streaming con interventi in presenza fisica e altri in collegamento video di molte autorità nazionali tra cui anche il Presidente del Parco e di Federparchi Giampiero Sammuri.

La diretta della premiazione è andata in onda sul digitale terrestre e su diverse pagine FB consentendo di raggiungere diverse migliaia di persone.

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano