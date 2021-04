Confermata la prima uccisione di un albatro di Tristan adulto da parte di topi invasivi

Era la seconda più vecchia albatro riproduttrice conosciuta. RSPB e governo di Tristan da Cunha puntano all’eradicazione dei topi

[28 Aprile 2021]

The Gough Island Restoration Programme è condotto dalla Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) in partnership con il governo di Tristan da Cunha (territorio britannico d’oltremare di Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha), BirdLife South Africa , Department of Forestry, Fisheries and the Environment del Sudafrica , the Royal Zoological Society of Scotland, Island Conservation , Conservación de Islas , Manaaki Whenua – Landcare Research e BirdLife International ed è in parte finanziato dalla stessa RSPB, dal governo del Regno Unito, dalla National Fish and Wildlife Foundation e da altri generosi individui e organizzazioni.

I due censimenti “round-island” svolti dall’Overwintering Team sull’isola di Gough sono di solito i momenti salienti annuali del progetto: a gennaio i ricercatori contano gli adulti di albatros di Tristan (Diomedea dabbenena) in nidificazione o le coppie in corteggiamento che rinsaldano il loro rapporto dopo più di un anno passato in mare, poi tornano 10 mesi dopo per contare i loro pulcini mentre si preparano a involarsi.

Kim Stevens, assistente sul campo senior di RSPB Gough Island, spiega che «Il lavoro richiede diversi giorni e dobbiamo accamparci in tutta l’isola: è un’opportunità perfetta per conoscere davvero il posto che chiamiamo casa per un anno. Nel frattempo, monitoriamo più da vicino i nidi in due siti: Tafelkop e Gonydale. Questi sono più vicini alla nostra base principale nel sud-est dell’isola, a poche ore di cammino».

Ed è stato qui che, poche settimane fa, il team del Gough Island Restoration Programme si è imbattuto in una brutta sorpresa: ha individuato per la prima volta due nidi con adulti con ferite orribili.

«Abbiamo avuto una stretta al cuore – racconta ancora Stevens sul suo blog – Un’adulta era posata sul suo nido, il pulcino ancora sotto di lei. Le ferite erano profonde e sembravano gravi, molto peggiori di quella vista su un adulto diverso nel 2018, che all’epoca sospettavamo (sebbene non dimostrato) fosse stata causata dai topi. Quando il team è tornato nell’area successivamente, le nostre peggiori paure sono state confermate: la ferita dell’adulto visto posato sul suo pulcino si è rivelata fatale. Il suo corpo è stato trovato un po’ più lontano dal nido. In seguito, gli uccelli che cercavano il cibo dell’isola hanno approfittarono di questa occasione».

La femmina morta era uno degli albatros di Tristan più esperti al mondo nell’allevare pulli: era stata inanellata nel nido poco dopo la nascita su Gough nel 1986. Era il secondo albatro di Tristan più vecchio conosciuto e nella sua vita aveva allevato diversi pulcini.

Stevens sottolinea la gravità di quanto è stato scoperto: «Questa è la prima volta che un adulto di albatro di Tristan, in grave pericolo di estinzione, è stato ucciso dai topi delle case. Poiché i pulcini (al loro peso massimo) sono più pesanti degli adulti, sapevamo che la taglia dell’adulto non la proteggeva dai topi. Ma mentre i pulcini non possono volare via, per gli adulti è tecnicamente possibile e pensavamo che questo potesse essere il motivo perché i topi non li attaccassero. La morte di ogni albatro di Tristan riproduttivo è una grave perdita, in termini di sopravvivenza della specie è un colpo ancora più grande della perdita di un pulcino perché devono sopravvivere per circa un decennio prima di poter iniziare a riprodursi».

Ma gli scienziati sanno bene che i topi, come tutte le specie, cambiano e si adattano all’ambiente circostante, quindi era solo questione di tempo prima che gli albatros adulti venissero attaccati. Stevens ricorda che «In alcuni casi, come su Midway, si è visto che tra topi delle case le nuove informazioni venivano trasferite rapidamente. Possiamo solo sperare che questo comportamento non sia ancora diffuso su Gough e che il tentativo di eradicazione [dei topi], ora in procinto di essere attuato, abbia successo».

Quest’anno la RSPB ei suoi partner cercheranno di eradicare i topi delle case da Gough per farla tornare a essere un paradiso per gli uccelli marini. Il progetto era originariamente previsto per il 2020, ma la pandemia di coronavirus ha costretto l’RSPB e il governo di Tristan da Cunha ad ero abbandonare questi piani e trasportare in aereo il team in Gran Bretagna e Sudafrica. Purtroppo, con i ritardi subiti, il progetto ha ora un significativo deficit di finanziamento.

Per quanto riguarda i due nidi di albatros di Tristan attaccati dai topi, con un solo genitore che ora fornisce cibo, il pulcino dell’adulta morta potrebbe impiegare più tempo a involarsi ed è probabile che sarà più debole dei suoi simili, moltiplicando la minaccia costituita dai topi e diminuendo le sue possibilità di sopravvivere in mare. «Durante il nostro ultimo controllo sull’altro nido – conclude Stevens – non c’era traccia dell’adulto ferito e il nido era compromesso».