Dare forma all’Europa del 2050: più sana, pulita e resiliente

L’European Green Deal europeo è stato straordinariamente resiliente al Covid

[19 Marzo 2021]

Dopo un anno di convivenza con il Covid-19 e il suo impatto, l’Europa continua a proporre pacchetti di politiche per i suoi ambiziosi obiettivi delineati nell’European Green Deal. E’ essenziale che l’Europa tenga la rotta verso i suoi obiettivi e garantisca che l’Europa del 2050 sia una società resiliente fondata sulla solidarietà, che fornisce un ambiente sano per tutti noi.

Esattamente un anno è passato da quando molti Paesi in Europa e in tutto il mondo hanno messo in atto restrizioni per rallentare la diffusione del coronavirus. Covid-19 che ha avuto un enorme costo sociale ed economico. Più di 120 milioni di persone nel mondo sono state infettate finora e più di 2,6 milioni hanno perso la vita, colpendo alcuni gruppi vulnerabili come gli anziani più di altri. La pandemia ha colpito duramente anche molti settori economici – turismo, attività culturali, industria della ristorazione – e i mezzi di sussistenza di coloro che dipendono da quei settori. Dalle nostre interazioni sociali alla routine quotidiana: come e dove lavoriamo o frequentiamo le lezioni, molti aspetti della nostra vita sono cambiati.

Un anno dopo, ci troviamo di fronte a una crisi sanitaria, una crisi economica e una società affaticata dal Coronavirus. L’Unione europea e gli Stati membri hanno adottato misure per alleviare alcuni di questi impatti negativi attraverso iniziative di sostegno. L’Europa ha scelto di dare la priorità alla salute dei suoi cittadini e ridurre al minimo il numero di vite perse. E il tempo è prezioso: la corsa ai programmi di vaccinazione e contro la diffusione di varianti, tutto con la speranza che le nostre società possono tornare a qualche forma di “normalità” nei i prossimi mesi. Siamo ancora incerti per quanto tempo durerà e come le generazioni future pagheranno questo crescente debito.

La transizione alla sostenibilità in Europa ai tempi del Covid-19

E’ in questo contesto che l’Ue si sta muovendo verso la sostenibilità. Poco prima dei lockdowns del coronavirus, la Commissione europea ha annunciato l’European Green Deal, un programma politico globale, per arrivare a un’economia a impatto zero e sostenibile entro il 2050 attraverso una “giusta transizione”, assicurando che “nessun posto o nessuno ven ga lasciato indietro”. L’European Green Deal europeo è la risposta dell’Europa alla crisi del clima e della biodiversità.

Questi obiettivi generali sono stati radotti in una serie di pacchetti di politiche, tra cui la EU Biodiversity Strategy for 2030, la Farm to Fork Strategy, il Circular Economy Action Plan, la Industrial Emissions Strategy, la Climate Law e il Climate Pact. A febbraio è stato proposto un altro atto legislativo fondamentale, la EU Climate Adaptation Strategy, che punta a consentire un adattamento più intelligente, rapido e sistematico. Altre iniziative, come la Chemicals Strategy, lo Zero Pollution Action Plan per acqua e suolo e il “Fit for 55 package” per ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, continuano a essere presentate..

L’ European Environment Agency sostiene queste politiche attraverso piattaforme di dati, valutazioni e informazioni affidabili. Il nostro lavoro copre una vasta gamma di argomenti e sistemi, tra cui qualità dell’aria, sistemi di mobilità, emissioni di gas serra, impatti sulla salute dei cambiamenti climatici e analisi degli ecosistemi. In queste aree, evidenziamo i progressi e identifichiamo dove è necessario uno sforzo aggiuntivo e comunichiamo i nostri dati e le nostre conoscenze ai responsabili politici pertinenti e all’opinione pubblica in generale.

Stabilire i livelli di ambizione e raggiungerli

Quando condividiamo i nostri risultati o quando viene annunciata una nuova proposta politica, una domanda si pone più e più volte: è sufficiente? Gli obiettivi fissati nella proposta sono sufficienti? L’Europa o gli Stati membri possono fare di più? Si potrebbe dire che non è mai abbastanza e si può fare di più. Questa semplice risposta, tuttavia, ignorerebbe la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare.

Stabilire obiettivi irraggiungibili e irrealistici in Europa o nel mondo, o senza gli strumenti per monitorare i progressi o raggiungerli, mina solo la fiducia in questi processi. D’altra parte, secondo la scienza, le politiche ambiziose sono ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di politiche che stimolino l’accelerazione e l’ampliamento delle soluzioni innovative. I nostri dati sulle emissioni di gas serra, ad esempio, dimostrano già che è necessario un ulteriore sforzo significativo per ridurre le emissioni. Oppure, abbiamo già raggiunto alcuni obiettivi nella designazione di Aree protette nell’ambiente marino, ma permangono preoccupazioni per la biodiversità. La questione chiave non è necessariamente se l’obiettivo sia sufficientemente ambizioso o se dobbiamo fare di più lo stesso, ma cosa faremo in modo diverso per assicurarci di raggiungerlo.

Un altro fattore è il tempo. Il raggiungimento della sostenibilità non può essere ottenuto dall’oggi al domani. Richiede tempo e una serie di politiche e step, i quali devono essere allineati verso la stessa destinazione. Alcuni step avrebbero potuto essere più grandi e più chiari su quel che facciamo in modo diverso.

E’ anche chiaro che questa transizione verso un’Europa sostenibile influenzerà alcuni gruppi più di altri, proprio come fanno il coronavirus o i rischi ambientali come l’inquinamento atmosferico o gli impatti climatici. Alcuni di noi hanno maggiori probabilità di essere colpiti e sono più vulnerabili. L’Ue nel suo insieme potrebbe essere più esplicita sulla dimensione sociale e fare di più per affrontare queste disuguaglianze sociali.

Tuttavia, è impressionante che l’Unione europea e i suoi Stati membri siano allineati e restino sulla rotta verso gli obiettivi dell’European Green Deal nonostante l’attuale crisi sanitaria ed economica. L’European Green Deal europeo è stato straordinariamente resiliente al Covid.

Dare forma all’Europa del 2050

Scienziati e istituzioni della conoscenza sono bravi a modellare il futuro o disegnare scenari. Ma alla fine, non si tratta di predire il futuro, ma di dare forma all’Europa del futuro, trasformando la nostra società in quella in cui vogliamo vivere. Dovrebbe essere una società fondata sulla solidarietà, che fornisce un ambiente sano per tutti di noi e resiliente agli shock futuri, proprio come dovrebbe essere il mondo.

In questo contesto, è molto opportuno che i leader europei, tra cui David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, António Costa, Primo ministro del Portogallo a nome della Presidenza del Consiglio, e Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, abbiano annunciato la scorsa settimana la Conferenza Future of Europe, invitando le persone di ogni angolo d’Europa a condividere le loro idee per contribuire a plasmare l’Europa di domani, un’Europa che costruirà un’Europa più resiliente con al centro l’ambiente, il benessere e la salute di tutti gli europei.

Hans Bruyninckx

Direttore esecutivo dell’ European Environment Agency – Eea

Editoriale pubblicato nel marzo 2021 nella EEA Newsletter 01/2021