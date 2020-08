Escursioni in Maremma tutte le mattine con Festambiente

Si parte con l’antica città di Cosa, poi Ombrone, Collelungo, Sassoforte e Castiglione della Pescaia

[17 Agosto 2020]

Festambiente è anche scoperta del territorio e come ogni anno gli organizzatori della manifestazione nazionale di Legambiente hanno deciso di organizzare le tradizionali mattine di Festambiente attraverso le quali immergersi in tutto il bello e il buono della Maremma. Ogni giorno, sono in programma meravigliose escursioni all’insegna dello sport, del divertimento e dell’ambientalismo. Organizzate in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio, le escursioni sono pensate e realizzate nel completo rispetto delle norme anti-contagio e sono rigorosamente a numero chiuso e su prenotazione.

Si parte con l’antica città di Cosa, si prosegue con la foce dell’Ombrone e poi Collelungo, Castello di Sassoforte, eremo di San Guglielmo di Malavalle.

«Festambiente è da sempre legata al territorio – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore della manifestazione e membro della segreteria nazionale di Legambiente – e per questo, come ogni anno, abbiamo deciso di valorizzarlo e di metterlo al centro delle nostre attività. Partecipare alle escursioni in programma a Festambiente significa fare un’attività esperienziale di alto valore, attraverso la quale scoprire tutte le meraviglie della Maremma ma non solo: le cooperative e le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di queste attività consentiranno a tutti i partecipanti di arricchire il loro bagaglio culturale con informazioni e nozioni interessanti, utili e talvolta addirittura sorprendenti. Tutto ovviamente nel segno dell’ambientalismo, perché per rispettare l’ambiente è necessario conoscerlo, scoprirne i segreti e gli aspetti più nascosti. E quale migliore occasione di questa per farlo? A chi ha intenzione di prendere parte alle escursioni si rammenta che tutte le nostre attività sono organizzate nel completo rispetto delle normative volte a fare fronte al contagio da Covid-19. La sicurezza, dunque, è al primo posto come in ogni altra attività del festival».

Per prenotazioni:

19 AGOSTO | VISITA GUIDATA PRESSO L’ANTICA CITTÀ DI COSA NEL COMUNE DI ORBETELLO

bit.ly/escursione_Cosa

20 AGOSTO | ESCURSIONE LUNGO L’ITINERARIO FOCE DELL’OMBRONE NEL PARCO DELLA MAREMMA

eticket.festambiente.it/ticket/ecommerce

21 AGOSTO | ESCURSIONE PRESSO L’ITINERARIO DI COLLELUNGO NEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

eticket.festambiente.it/ticket/ecommerce

22 AGOSTO | ESCURSIONE AL CASTELLO DI SASSOFORTE

bit.ly/escursione_Sassoforte

23 AGOSTO | ESCURSIONE PRESSO L’EREMO DI SAN GUGLIELMO DI MALAVALLE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

bit.ly/escursione_eremo