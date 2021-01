Estendere l’area marina protetta ha fatto bene ai pinguini

Un buon compromesso tra la salvaguardia dei pinguini e il mantenimento di una pesca redditizia

[20 Gennaio 2021]

Le acque intorno alla South Georgia sono riconosciute come uno dei luoghi biologicamente più ricchi del pianeta, con più specie marine descritte rispetto alle Galapagos, e sono una delle più grandi Aree marine protette del mondo. Secondo lo studio “Changes in prey fields increase the potential for spatial overlap between gentoo penguins and a krill fishery within a marine protected area”, pubblicato su Diversity and Distributions da un team di ricercatori dui British Antarctic Survey (BAS), Australian Antarctic Division, governo della South Georgia and South Sandwich Islands e Royal Society for the Protection of Bird (RSPB), i pinguini Papua (Pygoscelis papua) stanno traendo beneficio dalla No-Take Zone (NTZ) la zona vietata alla pesca attualmente ampliata intorno all’isola subantartica della South Georgia.

Il monitoraggio delle grandi colonie di pinguini del remoto territorio britannico di oltremare della South Georgia and South Sandwich Islands (3.903 km2 abitati temporaneamente da una trentina di ricercatori) è stato affidato dalla RSPB al BAS che ha anche stimato l’abbondanza di krill, il piccolo crostaceo simile a un gambero che è alla base della dieta dei pinguini e che attira nel mare della South Georgia anche foche e balene e grandi predatori come orche e foche leopardo.

Riconoscendo la necessità di bilanciare la pesca commerciale con la conservazione dell’habitat e della fauna selvatica, nel 2012 il governo della South Georgia and South Sandwich Islands aveva istituito un’area marina protetta di 1,07 milioni di km2 che comprendeva 12 miglia nautiche di area NTZ intorno alla costa della South Georgia dove non è consentita la pesca. Inoltre, nel resto dell’Area marina protetta la pesca del krill è vietata durante la stagione riproduttiva estiva degli uccelli marini, ma è aperta l’invero, quando la maggior parte degli uccelli marini migrano lontano dall’isola. Ma i pinguini Papua svernano in South Georgia, il li espone agli impatti e alle conseguenze della pesca industriale al krill.

Nel giugno 2018, un team BAS ha dotato 16 pinguini Papua di trasmettitori satellitari e dicono che «I risultati hanno rivelato che i pinguini si nutrivano regolarmente oltre le 12 miglie nautiche della NTZ e si sovrapponevano alle zone di pesca del krill». Questo ha comportato l’estensione dell’NTZ a 30 km, aggiungendo all’Area marina protetta altri 4.500 km2 di protezione No-Take.

Il principale autore dello studio, Norman Ratcliffe, un ecologo dei pinguini del BAS, conclude: «Il nostro studio descrive come, durante anni di scarsa abbondanza di krill, i pinguini Papua si spostino molto più lontano dalla riva di quanto si pensasse in precedenza. Questo è un buon esempio di scienza in politica e sono fiducioso che fornirà una maggiore protezione del loro habitat di foraggiamento. Tuttavia, nel 2018 l’estensione non comprendeva l’intera area di foraggiamento dei pinguini, quindi stiamo esplorando approcci per estendere ulteriormente la ZTL negli anni in cui il krill è scarso. Negli anni buoni del krill, quando i pinguini rimangono più vicini alla riva, l’estensione della ZTL rimarrebbe a 30 km. Questa gestione dinamica degli oceani rappresenta un buon compromesso tra la conservazione e il mantenimento di una pesca redditizia».