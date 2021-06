Festa delle Farfalle 2021: un successo tra le nuvole

Un centinaio di persone sfidano il maltempo per scoprire le meraviglie della montagna elbana. C’era anche una troupe di France2

[3 Giugno 2021]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Nonostante le nuvole che hanno ricoperto le montagne dell’Isola d’Elba, nascondendo alla vista per lungo tempo la vetta di Monte Capanne, la Festa delle Farfalle 2021 a Monte Perone è stata un successo.

Un centinaio di persone – in gran parte turisti ma con una buona quota di elbani – si sono date appuntamento all’area picnic di Monte Perone per seguire gli educatori ambientali di Legambiente, le guide del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, i biologi dell’università di Firenze e gli esperti della World Biodiversity Association (WBA) alla scoperta del Santuario delle Farfalle Ornella Casnati.

Un percorso bello e lento, con panorami mozzafiato che, nonostante il tempo nuvoloso si aprivano sull’Arcipelago toscano fino a scoprire la lontana Gorgona a forma di balenala, spaziando dai crinali su Poggio, Marciana, Portoferraio, Marina di Campo, Sant’Ilario e San Piero e con l’Elba stasa sul mare come un grosso pesce verde.

E alla fine, per far contenti gli escursionisti, in un giardino fiorito di cuscinetti gialli e spinosi di ginestra desoleana, di fiori bianchi dei cisti e, più in alto delle rarissime e abbaglianti viole dell’Elba, è spuntata qualche farfalla e falena coraggiosa, catturata dagli entomologi per mostrala agli escursionisti e alla troupe televisiva di France2 che ha seguito tutta l’iniziativa.

Alla fine uno spuntino con un buon bicchier di vino dell’Azienda Agricola Arrrighi e un pezzo di schiaccia elbana o un succo di frutta hanno ristorato i camminatori seduti sul prato di Monte Perone.

«La Festa delle Farfalle 2021 è stata ancora una volta, la dodicesima, un successo – conclude la presidente di Legambiente Arcipelago Toscano Maria Frangioni – lo dimostrano i commenti entusiasti di tutti i partecipanti e i complimenti per la qualità delle guide. Questa iniziativa è ormai diventata un incontro tra scienza e cittadini nello spettacolare ambiente montano elbano e il Santuario è diventato anche un’attrattiva ecoturistica, come dimostrano le decine di trekkers e curiosi che abbiamo incontrato durante l’escursione e con non partecipavano all’iniziativa. La Festa delle Farfalle, che non abbiamo mai interrotto nemmeno durante il Covid-19, attrae sempre più famiglie con bambini e giovani e questo è una bellissima cosa per il futuro della biodiversità della quale dobbiamo prenderci cura a terra e a mare. Un grande ringraziamento ai volontari di Legambiente, al Parco Nazionale, all’Università di Firenze e alla WBA che sono con noi in questa iniziativa di conoscenza e valorizzazione dei gioielli della biodiversità e di questi ambienti delicati e meravigliosi».