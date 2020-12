Grave moria di Pinna nobilis lungo le coste del Veneto

E’ morto oltre il 90% degli esemplari di nacchere. A settembre non avevano evidenziato segni di sofferenza

[14 Dicembre 2020]

Durante attività di indagine svolte nell’ambito della direttiva 2008/56/CE sulla strategia marina, deall’Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr di Venezia e dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav) con il supporto operativo di Shoreline Soc. Coop., è purtroppo emerso che «L’epidemia che ha decimato la specie protetta Pinna nobilis in tutto il Mediterraneo ha verosimilmente raggiunto le coste del Veneto, tra le ultime aree finora indenni. Un evento di mortalità di massa è stato infatti registrato a fine novembre 2020 presso alcune formazioni rocciose al largo del litorale veneziano, localmente note come “tegnùe”».

I ricercatori ricordano che «La Pinna nobilis, conosciuta localmente come nacchera, stura o palostrega, è una specie endemica del Mediterraneo. Tra i più grandi bivalvi al mondo, può superare il metro di lunghezza e i 20 anni di età. La specie, presente in ambienti lagunari e acque costiere, svolge un importante ruolo ecologico e favorisce la biodiversità e la funzionalità dell’ecosistema. Soggetta a numerose pressioni, è tutelata da normative nazionali ed internazionali, tra cui la Direttiva Habitat e la Convenzione di Barcellona. A partire dal 2016 questa specie è stata colpita da una grave emergenza: eventi di mortalità massiva, registrati inizialmente nelle coste spagnole e poi in tutto il Mediterraneo, fino a raggiungere alla fine dello scorso anno il Golfo di Trieste, hanno decimato le popolazioni e messo a rischio la sopravvivenza stessa della specie. Ciò ha indotto l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) a dichiarare la Pinna nobilis “criticamente minacciata”. La patologia che ha colpito la specie è stata associata alla presenza di microorganismi patogeni, in particolare il protozoo Haplosporidium pinnae, diffusi attraverso le correnti marine. La speranza è che le popolazioni colpite possano recuperare, ma ciò dipende in primo luogo dalla presenza di nuclei non compromessi ed individui resistenti».

La comunità scientifica internazionale si è attivata per comprendere ed affrontare questa grave crisi, anche per identificare efficaci misure per la conservazione della specie. In particolare, il Cnr-Ismar è coinvolto in diverse attività per lo studio ed il monitoraggio di questo bivalve nelle acque costiere del Veneto ed in Laguna di Venezia, in collaborazione con altri enti tecnici e scientifici.

Al Cnr-Ismar dicono che «I numeri sono allarmanti: oltre il 90% degli esemplari osservati è morto. Precedenti osservazioni effettuate lo scorso settembre non avevano evidenziato segni di sofferenza. La dinamica dell’evento si conforma purtroppo a quanto registrato nelle altre località colpite. Bisogna considerare pertanto a rischio immediato le popolazioni di Pinna nobilis presenti nelle altre tegnùe sparse tra Caorle e Chioggia, così come nella laguna di Venezia». Nei prossimi giorni in qauste aree il Cnr-Ismar effettuerà ulteriori indagini».

Secondo il Cnr-Ismar, «Un ulteriore investimento in termini di ricerca e monitoraggio diventa ora urgente per affrontare l’emergenza e garantire un futuro a questa specie. Tutti possono dare un contributo: l’iniziativa “Mappa la Pinna”, lanciata attraverso i social media la scorsa primavera, si rivolge ai subacquei, ai diportisti e a tutti coloro che frequentano la laguna di Venezia e le coste del Veneto, con l’invito a segnalare la presenza della specie ed eventuali morie attraverso il sito https://cutt.ly/pinna o nella pagina Facebook dedicata».