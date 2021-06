I droni rivelano i segreti sociali delle orche e quanto ci somigliano (VIDEO)

Le orche hanno strutture sociali complesse che comprendono forti "amicizie" tra singoli individui

[17 Giugno 2021]

I risultati dello studio “Age and sex influence social interactions, but not associations, within a killer whale pod”, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B da un team internazionale di ricercatori del quale fa parte anche Paolo Domenici dell’Istituto di biofisica del Cnr di Pisa, dimostrano che le orche (Orcinus orca) trascorrono più tempo a interagire con determinati individui nel loro branco e tendono a favorire quelli dello stesso sesso e di età simile.

Lo studio, condotto dall’università di Exeter e dal Center for Whale Research (CWR), ha anche scoperto che le orche «diventano meno socialmente connesse man mano che invecchiano», come fanno spesso anche i vecchi umani.

L’inizio di questo progetto con i droni, incluso l’acquisto di uno dei droni utilizzati in questo studio, è stato reso possibile da una campagna di crowdfunding pubblica alla quale hanno partecipato anche ex studenti dell’Università di Exeter.

I risultati del nuovo studio si basano su 651 minuti di video filmati in 10 giorni. L’utilizzo dei droni è stato condotto in base a permessi di ricerca rilasciati dal National Marine Fisheries Service Usa e tutti i piloti sono stati autorizzati dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. Il team di ricerca comprendeva le università di York e Washington e l’Institute of Biophysics e lo studio è stato in parte finanziato dal Natural Environment Research Council (NERC).

Il principale autore dello studio, Michael Weiss del Centre for research in animal behaviour dell’università di Exeter, ricorda che «Fino ad ora, la ricerca sulle reti sociali delle orche si è basata sul vedere le balene quando emergono e sulla registrazione di quali cetacei stanno insieme. Tuttavia, poiché le orche residenti rimangono nei gruppi sociali in cui sono nate, il modo in cui le orche sono strettamente correlate sembrava essere l’unica cosa che spiegava la loro struttura sociale. Guardare in acqua da un drone ci ha permesso di vedere dettagli come il contatto tra oi singoli cetacei. I nostri risultati mostrano che, anche all’interno di questi gruppi affiatati, le balene preferiscono interagire con individui specifici. E’ come quando tua madre ti porta a una festa da bambino: non sei tu a scegliere la festa, ma puoi comunque scegliere con chi andare una volta che sei lì».

I modelli di contatto fisico – una delle interazioni sociali misurate dallo studio – suggeriscono che le orche femmine più giovani svolgono un ruolo sociale centrale nel gruppo. A differenza di quanto in molti credevano finora, più vecchia è un’orca, meno centrale diventa.

La nuova ricerca si è basata su oltre 40 anni di dati raccolti dal CWR sulle orche residenti meridionali, una popolazione in grave pericolo di estinzione che vive nell’Oceano Pacifico.

Un altro autore dello studio, Darren Croft del Centre for research in animal behaviour dell’università di Exeter conclude: «Questo studio non sarebbe stato possibile senza lo straordinario lavoro svolto dal CWR. Aggiungendo i droni al nostro kit di strumenti, siamo stati in grado di immergerci nella vita sociale di questi animali come mai prima d’ora. Siamo rimasti sorpresi di vedere quanto contatto c’è tra le orche, quanto sono tattili. In molte specie, compreso l’uomo, il contatto fisico tende ad essere un’attività calmante e antistress che rafforza la connessione sociale. Abbiamo anche esaminato le occasioni in cui le balene sono emerse insieme, poiché agire all’unisono è un segno di legami sociali in molte specie. Abbiamo scoperto affascinanti paralleli tra il comportamento delle orche e di altri mammiferi e siamo entusiasti per le prossime fasi di questa ricerca».