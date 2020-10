I Gollum testa di serpente drago: la nuova famiglia di pesci sotterranei (VIDEO)

Ma i testa di serpente drago potrebbero essere in pericolo a causa delle migliaia di pozzi scavati nel Kerala

[26 Ottobre 2020]

Nelle acque sotterranee dei Ghati occidentali, una catena montuosa dell’India che è anche uno dei più noti – e ancora poco conosciuto – hot spot della biodiversità mondiale in India, vivono diverse specie di peci altamente specializzate. L’anno scorso nei Ghati Occidentali è stato scoperto il Gollum testa di serpente (Aenigmachanna gollum) una specie sconosciuta alla scienza che sembrava far parte della famiglia dei pesci teste di serpente, ma lo studio “Aenigmachannidae, a new family of snakehead fishes (Teleostei: Channoidei) from subterranean waters of South India”, pubblicato su “Scientific reports” da un team di ricercatori svizzeri, indiani e britannici dimostra che appartiene a una nuova famiglia di pesci: i testa di serpente drago (Aenigmachannidae).

Dopo aver sottoposto il Gollum testa di serpente a tomografia computerizzata e aa analisi genetiche e morfologiche, uno degli autori dello studio, lo svizzero Lukas Rüber del Naturhistorisches Museum Bern spiega che il team di ricerca ha potuto trovare alcune differenze significative tra l’Aenigmachanna gollum e i rappresentanti della famiglia delle teste di serpente Channidae: «Sono particolarmente evidenti la vescica natatoria accorciata e l’assenza dell’organo respiratorio accessorio, entrambi caratteristici delle teste di serpente. Le differenze morfologiche e genetiche erano così grandi che abbiamo assegnato l’Aenigmachanna gollum a una nuova famiglia, gli Aenigmachannidae!»

Il Gollum testa di serpente, che deve il suo nome al personaggio del Signore degli Anelli che vivevano in un lago sotterraneo scordato da tutti e Il principale autore dello studio, Ralf Britz, anche lui del Naturhistorisches Museum Bern ha detto al National Geographic che «Il nome ” testa di serpente drago” si adatta perché a chiunque vede una foto del pesce gli ricorda in qualche modo un drago».

E’ un pesce snello, lungo una decina di centimetri, con alcune caratteristiche evolutive molto primitive. I ricercatori dicono che «Una spiegazione di questo potrebbe essere la storia evolutiva dell’animale: l’analisi delle relazioni filogenetiche mostra che la nuova famiglia si separò dai pesci testa di serpente (Channidae) almeno 34 o addirittura 109 milioni di anni fa. Da allora, le teste di serpente Channidae si sono evolute in circa 50 specie, ma sembra che le teste di serpente drago non si siano evolute molto.

Rüber aggiunge che «Sembra plausibile che gli Aenigmachannidae siano un lignaggio evolutivo sopravvissuto alla disgregazione del supercontinente Gondwana circa 100 milioni di anni fa e che poi si siano spostati verso nord con il subcontinente indiano: quindi questi animali possono anche essere chiamati “fossili viventi” come dimostrano ancora molte caratteristiche primitive».

I ricercatori hanno scoperto il Gollum testa di serpente drago quando il coautore dello studio Rajeev Raghavan, del Department of fisheries resource management della Kerala University of Fisheries and Ocean Studiesittiologo ha visto immagini di specie sconosciute pubblicate sui social media,. Lo strano pesce era finito in un giardino privato dei Ghati occidentali. Raghavan ha inviato foto a Britz e nemmeno lui lo ha riconosciuto come una specie già nota. Inizialmente i due scienziati avevano classificato il Gollum tra i pesci teste di serpente comuni. Ma le teste di serpente drago non possono respirare l’aria come fanno le comuni teste di serpente.

I testa di serpente drago vivono in bacini sotterranei, ma vengono in superficie quando le forti piogge fanno esondare la falda acquifera. A differenza della maggior parte delle creature che vivono nel sottosuolo, le teste di serpente drago non sono depigmentate e prive di occhi ma sono di un bel color rosso-marrone ruggine e ci vedono.

Ma il loro singolare stile di vita potrebbe diventare una minaccia per i Gollum testa di serpente drago: l’Aenigmachanna gollum vive sottoterra in risorse idriche che, spiega Rüber, «sono utilizzate per più di 6 milioni di pozzi privati: una maggiore estrazione di acqua priverebbe letteralmente i pesci del loro sostentamento».

Della nuova famiglia teste di serpente drago fa parte un’altra specie scoperta di recente: la testa di serpente Mahabali (Aenigmachanna mahabali) la cui classificazione era subito sembrata dubbia dopo la pubblicazione su Zootaxa dello studio “Aenigmachanna mahabali, a new species of troglophilic snakehead (Pisces: Channidae) from Kerala, India” da parte di un team di ricercatori indiani del Fish Genetics Research Centre del Kerala. Tanto per capire l’importanza della scoperta: gli esseri umani condividono la famiglia Hominidae con scimpanzé, oranghi e gorilla. Secondo diversi ittiologi gli Aenigmachanna sono di gran lunga i pesci d’acqua dolce più importanti scoperti negli ultimi 30 anni nell’Asia meridionale.

Nel 2011, Moncey Vincent e John Thomas, del Department of Zoology del Christ College – Irinjalakuda, pubblicarono su Ichthyological Research lo studio “Kryptoglanis shajii, an enigmatic subterranean-spring catfish (Siluriformes, Incertae sedis) from Kerala, India” che illustrava la scoperta di un nuovo pesce gatto che vive nelle acque sotterranee e che aoppartiene a una nuova g famiglia tassonomica e gli scienziati fanno notare che la presenza di due famiglie endemiche di pesci d’acqua dolce nel Kerala non ha eguali e dimostra l’eccezionale biodiversità ed endemicità dei pesci in questa parte del mondo.