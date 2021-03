I maschi di uccello lira creano un’illusione acustica per intrappolare le femmine (VIDEO)

Scoperto un inaspettato ruolo per il mimetismo. I maschi "bendano" le femmine per impedire che scoprano l'inganno?

[4 Marzo 2021]

Gli uccelli lira sono famosi per la loro straordinaria capacità di imitare altri uccelli e persino dispositivi meccanici, ora lo studio “Male lyrebirds create an acoustic illusion of a mobbing flock during courtship and copulation”, pubblicato su Current Biology da Anastasia Dalziell (Cornell Lab of Ornithology della Cornell University), Alex Maisey (La Trobe University), Robert Magrath (Australian National University) e Justin Welbergen (Western Sydney University), ha scoperto che l’uccello lira comune o maggiore (Menura novaehollandiae) utilizza questa abilità in un modo del tutto inaspettato: «Mentre i maschi corteggiano e anche durante l’accoppiamento con una femmina, gli uccelli lira imitano i richiami di allarme di uno stormo di uccelli di specie miste in preda al panico».

La Dalziell, che ora lavora all’università australiana di di Wollongong, spiega che «Il maschio di uccello lira comune crea una notevole illusione acustica. Gli uccelli si radunano in stormi mobbing e il putiferio che creano è un potente allarme della presenza di un predatore nelle vicinanze. L’uccello lira ricrea quel suono quando una potenziale compagna cerca di lasciare un maschio in esibizione senza copulare, o durante la copulazione stessa. Questi due momenti sono fondamentali per il successo riproduttivo del maschio, suggerendo che imitare uno stormo mobbing sia un comportamento sessuale cruciale per i maschi».

Secondo la Dalziell, «Sebbene non sia chiaro esattamente come i maschi traggano beneficio dal loro straordinario mimetismo, sembra che stiano creando una “trappola sensoriale” per le femmine. I maschi possono ottenere un vantaggio riproduttivo inducendo la femmina a non andarsene, come se potesse essere a rischio di un predatore. E’ un po’ come dire: “Baby, è pericoloso là fuori. Resta qui con me”. La tattica di stallo potrebbe consentire prima di tutto la copulazione o farla durare più a lungo, impedendo alle femmine di andarsene prima che lo sperma sia stato trasferito con successo».

I risultati dello studio suggeriscono anche che i canti degli uccelli che vengono elaborati dagli uccelli lira non sono sempre “onesti”. Invece, «Il conflitto sessuale e l’inganno potrebbero portare a vocalizzazioni mimetiche sempre più elaborate». Questo è qualcosa di molto lontano dalle spiegazioni convenzionali per l’evoluzione dei canti degli uccelli, che si basano sulle preferenze delle femmine per i maschi che cantano in maniera stravagante.

I ricercatori hanno ancora molte altre domande alle quali rispondere sugli strani comportamenti di accoppiamento dell’uccello lira comune. «Ad esempio – conclude la Dalziell – abbiamo osservato che durante l’accoppiamento, il maschio tiene le ali sopra la testa della femmina. I maschi “bendano” le femmine per impedire alle femmine di scoprire l’inganno del maschio?»