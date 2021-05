I vincitori del contest fotografico sulla vita nelle Zone umide dell’Isola d’Elba

L’Aula Verde e Blu di Mola di Legambiente e Diversamente Marinai

[3 Maggio 2021]

Nonostante la pioggia battente, erano in molti il primo maggio a festeggiare con Legambiente e Diversamente Marinai la primavera nella Zona umida di Mola, dove il Parco Nazionale sta completando i lavori di risanamento e rifacimento di un’area che era stata degradata da attività umane improprie e abusi che era stata trasformata in gran parte in una discarica, visibile e nascosta,

Come dice il vicepresidente di Legambiente Arcipelago Toscano Luca Agujari, «E’ stato emozionante per noi accogliere la gente prima volta nell’Aula VerdeBlu di Mola, dove nei prossimi mesi e anni organizzeremo molte iniziative per far conoscere le bellezze di questo gioiello nascosto di Capoloiveri, Porto Azzurro e dell’Elba che era stato abbandonato e dimenticato».

Dopo una breve illustrazione dei lavori di ripristino della Zona Umida, sotto la pioggia e gli ombrelli, la giornata è stata l’occasione per presentare l’aula Verde e Blu di Mola e per premiare i vincitori del contest fotografico sulla vita nelle zone umide elbane che le restrizioni causate dal Covid-19 hanno costretto a rimandare per mesi.

«Le foto erano tutte bellissime – dice Maria Frangioni, presidente di Legambiente Arcipelago Toscano – non è stato facile decretare i vincitori: complimenti a tutti i partecipanti!»

Ecco l’elenco dei vincitori e delle menzioni speciali:

Primo posto Gaetano Triscari

Secondo posto Antonello Marchese

Terzo posto Danilo Trotta

Menzioni speciali

Cogli l’attimo: Simona Mazza, Nadia Benedetti

Insetti: Maura Paolini

Anfibi: Massimo Mediani

Foto artistiche: Nadia Elba

Paesaggi: Anna Bruno

Cellulare: Daniel Velasco

Uccelli: Massimo Forti, Digio Elbalink

Simpatia: Caterina Reame

Premio Mola: Alessandro Baron

Chi non ha potuto partecipare alla premiazione ci trova sabato prossimo dalle 15.00 alle 17.00 per ritirare i premi.