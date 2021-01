Il Dna antico rivela i segreti dei metalupi del Trono di Spade

I lupi crudeli si separarono dagli altri lupi quasi sei milioni di anni fa ed erano solo un lontano parente dei lupi di oggi

[15 Gennaio 2021]

I metalupi (Cansi duris) o lupi crudeli o terribili, resi famosi da Game of Thrones, erano comuni in tutto il Nord America fino a circa 13.000 anni fa, dopo di che si estinsero. Ora lo studio “Dire wolves were the last of an ancient New World canid lineage”, pubblicato su Nature da un folto team di ricercatori dimostra che i lupi crudeli erano così diversi dalle altre specie canine da non essere in grado di incrociarsi con i coyote e i lupi. Una smentita di pecedenti analisi, basate solo sulla morfologia, che avevano portato gli scienziati a credere che i lupi crudeli fossero strettamente imparentati con i lupi grigi (Canis lupus).

Il team di ricercatori della Durham University, della Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) e delle università di Oxford, Adelaide e California – Los Angeles ha sequenziato per la prima volta l’antico DNA di cinque sub-fossili di lupi terribili provenienti da Wyoming, Idaho, Ohio e Tennessee, risalenti a oltre 50.000 anni fa e le loro analisi hanno mostrato che «I lupi crudeli e i lupi grigi erano in realtà cugini molto distanti.

Il DNA ha rivelato la storia complessa di questi predatori dell’era glaciale che sono finiti in un film fantasy di successo. A differenza di molte specie di canidi che apparentemente sono migrate ripetutamente tra il Nord America e l’Eurasia nel tempo, i “metalupi” si sono evoluti esclusivamente in Nord America per milioni di anni e, sebbene, prima della loro estinzione, i lupi crudeli abbiano convissuto con coyote e lupi grigi in Nord America per almeno 10.000 anni, gli scienziati non hanno trovato prove che si siano incrociati con queste specie. I ricercatori suggeriscono che molto probabilmente le loro profonde differenze evolutive non hanno permesso a questi giganteschi lupi di adattarsi alle mutevoli condizioni alla fine dell’era glaciale.

La principale autrice dello studio, l’archeologa Angela Perri della Durham University, ha ricordato che «I lupi crudeli sono sempre stati una rappresentazione iconica dell’ultima era glaciale nelle Americhe e ora sono un’icona della cultura pop grazie a Game of Thrones, ma quello che sappiamo della loro storia evolutiva si limitava a quel che possiamo vedere dalle dimensioni e dalla forma delle loro ossa e dei loro denti. Con questa prima analisi del DNA antico dei lupi crudeli abbiamo rivelato che la storia dei lupi crudeli che pensavamo di conoscere – in particolare una stretta relazione con i lupi grigi – è in realtà molto più complicata di quanto pensassimo in precedenza. Invece di essere strettamente imparentati con altri canidi nordamericani, come lupi grigi e coyote, abbiamo scoperto che i lupi crudeli rappresentano un ramo che si è separato dagli altri milioni di anni fa, rappresentando l’ultima specie di una stirpe ormai estinta».

La principale co-autrice dello studio, Alice Mouton del Department of ecology and evolutionary biology dell’università della California di Los Angeles, ha aggiunto: «Abbiamo scoperto che il lupo crudele non è strettamente correlato al lupo grigio. Inoltre dimostriamo che il lupo crudele non si è mai incrociato con il lupo grigio. Al contrario, lupi grigi, lupi africani, cani, coyote e sciacalli possono incrociarsi. I lupi crudeli probabilmente si sono discostati dai lupi grigi più di 5 milioni di anni fa, ed è stata una grande sorpresa che questa divergenza si sia verificata così presto. Questa scoperta evidenzia quanto fosse speciale e unico il lupo crudele».

Il lupo crudele è uno dei più famosi carnivori preistorici dell’America del Pleistocene, estinto circa 13.000 anni fa. Conosciuti scientificamente come Canis dirus, che significa “cane spaventoso”, predavano grandi mammiferi come il bisonte. Il team di ricercatori suggerisce che «La netta divergenza evolutiva dei lupi crudeli dai lupi grigi li colloca in un genere completamente diverso: Aenocyon dirus (lupo terribile) – come proposto per la prima volta dal paleontologo John Campbell Merriam oltre 100 anni fa».

L’atra co- autrice principale, Kieren Mitchell, dell’Australian Centre for Ancient DNA della School of biological sciences dell’università di Adelaide, ha fatto notare che «I lupi crudeli a volte sono ritratti come creature mitiche – lupi giganti che si aggirano in tetri paesaggi ghiacciati – ma la realtà si rivela ancora più interessante. Nonostante le somiglianze anatomiche tra lupi grigi e lupi crudeli – suggerendo che potrebbero forse essere correlati allo stesso modo degli umani moderni e dei Neanderthal – i nostri risultati genetici dimostrano che queste due specie di lupo sono molto più simili a cugini lontani, come gli esseri umani e gli scimpanzé. Mentre gli antichi esseri umani e i Neanderthal sembrano essersi incrociati, così come i moderni lupi grigi e coyote, i nostri dati genetici non hanno fornito prove che i lupi crudeli si siano incrociati con qualsiasi specie canina vivente. Tutti i nostri dati indicano che il lupo crudele è l’ultimo membro sopravvissuto di un antico lignaggio distinto da tutti i canidi viventi».

L’autore senio dello studio Laurent Frantz, della LMU, ha concluso: »Quando abbiamo iniziato questo studio pensavamo che i lupi crudeli fossero solo lupi grigi rinforzati, quindi siamo rimasti sorpresi di apprendere quanto fossero geneticamente estremamente diversi, così tanto che probabilmente non avrebbero potuto incrociarsi. Si ritiene che l’ibridazione tra le specie di Canis sia molto comune, questo deve significare che i lupi crudeli sono rimasti isolati in Nord America per così tanto tempo da diventare così geneticamente distinti. I lupi crudeli si sono estinti circa 13.000 anni fa, ma grazie a resti fossili, alle analisi del DNA e all’aiuto di Game of Thrones, la loro leggenda sopravvive».