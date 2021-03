Il fascino e la paura per le orche: quando le emozioni possono aiutare a salvaguardare il mare

Uno studio analizza le osservazioni a un progetto di conservazione delle orche dello Stato di Washington

[19 Marzo 2021]

Lo studio “Mixed emotions associated with orca (Orcinus orca) conservation strategies” , pubblicato su Viley da Hailey Kehoe Thommen, Karin Swarbrick e Kelly Biedenweg del Department of fisheries and wildlife dell’

Oregon State University – Corvallis (OSU), ha analizzato più di 17.000 osservazioni di cittadini e associazioni incentrate sulla conservazione delle orche nello Stato di Washington e ha scoperto che «I sentimenti emotivi più comuni erano la fiducia, l’attesa e la paura».

Risultati che secondo i ricercatori dell’OSu «Hanno importanti implicazioni perché forniscono ai responsabili della conservazione un modo per convertire un grande volume di informazioni in una quantità gestibile che può aiutarli a capire perché le persone potrebbero supportare o rifiutare le azioni di gestione».

La Biedenweg, che si occupa di psicologia nel campo della conservazione, sottolinea che «Le emozioni sono intrecciate al nostro processo decisionale, giocando spesso un ruolo sostanziale nelle valutazioni pubbliche delle politiche di conservazione. In questo contesto, poiché avevamo una così alta combinazione di fiducia, paura e tristezza, questa è in realtà la combinazione perfetta per implementare strategie basate più sulla conservazione perché in quello stato emotivo le persone sono più disposte a intraprendere azioni protettive. Mentre se le persone fossero arrabbiate, sarebbe un brutto momento per attuare quelle strategie di conservazione protettive».

Da tempo le orche hanno catturato la nostra attenzione con i loro comportamenti complessi e la loro struttura sociale simile a quella umana. Nel Pacifico nord-occidentale sono un animale totemico: sono raffigurate nell’arte indigena e sulle targhe automobilistiche, ma sono anche attrattrici di turismo naturalistico.

Dal 1996, le orche residenti nel sud, la popolazione che vive nelle acque del Pacifico nord-occidentale, hanno subito un costante declino e nel 2005 sono state elencate come a rischio di estinzione, secondo i ricercatori, «Le questioni più critiche per il loro recupero sono l’inquinamento, il disturbo delle navi e la disponibilità di prede».

Nl 2018, il declino delle orche ha spinto il governatore dello Stato di Washington, il democratico Jay Inslee a creare una task force nel 2018 per redigere delle linee guida per il recupero delle orche. Da luglio 2018 a maggio 2019, l’ufficio del governatore ha ricevuto più di 17.000 osservazioni pubbliche sulla conservazione delle orche. Una così forte partecipazione da parte dell’opinione pubblica è stata in parte dovuta alla morte di diverse orche nella regione, compreso un cucciolo appena nato che venne portato per 17 giorni dalla madre con lei nonostante fosse morto.

Lo studio dell’OSU ha utilizzato un lessico delle emozioni che classifica 14.000 parole in 8 emozioni di base: gioia, fiducia, paura, sorpresa, tristezza, attesa, rabbia e disgusto .

I ricercatori hanno lavorato con un altro team di ricercatori del Center for Applied Systems & Software dell’OSU per sviluppare un programma per computer che mettesse insieme quel lessico con le parole delle 17.000 osservazioni pubbliche ricevute dalla task force orca. E così che è venuto fuori che le parole associate alla fiducia erano presenti nel 22% delle osservazioni, la più comune delle 8 categorie di emozioni. I risultati nelle restanti categorie sono stati: attesa (18%), paura (15%), gioia (11%), tristezza (11%), sorpresa (8%), rabbia (8%) e disgusto (7%) .

La fiducia era più associata a parole come salva, cibo e governatore; attesa con tempo, immediata e pianificazione; paura con guardare, rimuovere e mettere in pericolo; tristezza con rimozione, problema e morte; sorpresa con selvaggio, buono e morte; rabbia con rimozione, morte e denaro; disgusto con inquinamento, creature e morte.

Secondo i ricercatori, «Il fatto che la “fiducia” fosse la categoria più comune a credere che gli intervistati abbiano una forte fiducia che se vengono intraprese azioni particolari le orche possono essere salvate. Inoltre, il fatto che una delle parole più usate nella categoria fiducia fosse “governatore” suggerisce che gli intervistati hanno un certo livello di riconoscimento e accettazione del potere di questa persona di risolvere la situazione. Questo tipo di scoperta potrebbe portare le organizzazioni per la conservazione a basarsi sull’accettazione pubblica del potere del governatore e a sviluppare azioni strategiche e messaggi che stabiliscono l’ufficio del governatore come guida degli sforzi per implementare la conservazione dell’orca».

La Biedenweg conclude: «Mentre la task force orca di Washington ha già pubblicato un rapporto e raccomandazioni, questo tipo di analisi potrebbe essere preziosa in altre situazioni di conservazione in cui c’è un grande volume di osservazioni pubbliche. Prendere in considerazione emozioni specifiche per tutti questi problemi ci aiuterà ad avere una visione molto più sfumata del perché le persone stanno reagendo in un certo modo e di come potremmo incorporare queste reazioni nelle politiche».